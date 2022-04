Zorro capturado en Capitol Hill, sacrificado tras morder a 9 personas, da positivo por rabia

El zorro que la Policía del Capitolio capturó el martes pasado dio positivo por rabia después de morder al menos a nueve personas en Capitol Hill, según funcionarios del Departamento de Salud del Distrito de Columbia.

El zorro hembra fue “eutanasiado humanamente” este miércoles en la mañana para hacerle una prueba de rabia, informó DC Health más tarde, y señaló que la agencia se está poniendo en contacto con “todas las víctimas humanas que fueron mordidas por el zorro”.

A number of reports about an aggressive fox on Capitol Hill in Washington DC lead to animal control being called in.



Watch more videos here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/1Y2ijhJRcn — Sky News (@SkyNews) April 6, 2022

“El laboratorio de Salud Pública de DC ha confirmado que el zorro que fue capturado ayer dio positivo por el virus de la rabia”, dijo en un comunicado.

“El control de animales publicará volantes informativos en Capitol Hill informando sobre el estado positivo de rabia del zorro y alentando a las personas que podrían haber estado expuestas a llamar a DC Health”.

Humane Rescue Alliance Animal Care and Control intenta atrapar al zorro. (Foto: Kevin Dietsch/Getty Images)

DC Health dijo que el zorro capturado fue responsable de nueve mordeduras confirmadas en Capitol Hill en una declaración anterior y agregó que también se encontraron kits, o bebés de zorro, en el área.

“El zorro era una hembra adulta y los cachorros fueron encontrados y capturados en el área de donde paseaba el zorro. Si se determina que este zorro es la madre de los cachorros, serán enviados a un centro de rehabilitación de vida silvestre, de lo contrario, serán reubicados en el área donde fueron encontrados”, dice el comunicado.

RT @thehill: The fox that bit several people near the U.S. Capitol on Monday was “humanely euthanized” for rabies testing. Officials say they are still working out the next steps for the fox kits. https://t.co/xrQ9CdAHCT pic.twitter.com/3wCwhh796S— Trixy (@itrixy) April 6, 2022

La policía había advertido al público el martes por la tarde que no se acercara a ningún zorro que, según los informes, generara alarma alrededor del complejo del Capitolio.

“Hemos recibido varios informes de encuentros agresivos con zorros en o cerca de los terrenos del Capitolio de los Estados Unidos”, tuiteó la Policía del Capitolio a las 12:50 p. m. del martes. “Por su seguridad, no se acerque a ningún zorro. Los oficiales de control de animales están trabajando para atrapar y reubicar a los zorros que encuentren”. We have received several reports of aggressive fox encounters on or near the grounds of the U.S. Capitol.



For your safety, please do not approach any foxes.



Animal Control Officers are working to trap and relocate any foxes they find.— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 5, 2022

La oficina del Sargento de Armas de la Cámara de Representantes también advirtió a los legisladores en un memorando sobre el hecho de que el zorro mordía a la gente y dijo: “Posiblemente hay varias guaridas de zorros en Capitol Grounds”.

El representante Ami Bera, demócrata por California, reveló en Twitter que él era el legislador que había sido mordido. What does the fox say? Last night, I found out…



Joking aside, animal bites are extremely serious. In the case of an encounter, please speak with a physician immediately: https://t.co/J4tmdlZzQI.



Happy to report that I am healthy and back at work serving the people of #CA07. https://t.co/rNX85ItmrK— Ami Bera, M.D. (@RepBera) April 5, 2022

En particular, los zorros son susceptibles a la rabia y pueden transmitir la enfermedad a los humanos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades , un hecho que Bera ahora conoce muy bien.

La oficina del congresista confirmó en un comunicado a ABC News que fue “mordido en la pierna” e ingresado en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, donde recibió varias vacunas.

Finalmente el zorro de Capitol Hill fue capturado. (Foto: Kevin Dietsch/Getty Images)

