Adamari López se vistió como Selena Quintanilla para homenajearla y las críticas llovieron sobre ella

Adamari López se vistió como Selena Quintanilla para homenajear a la cantante mexicana en la semana en la que se cumplieron 27 años de su asesinato. En la cuenta de Instagram de Hoy Día, el programa matutino de Telemundo, publicaron una imagen de López personificando a la reina del tex-mex junto a una fotografía de la intérprete mexicana:

“@adamarilopez rinde un tributo a la Reina del Tex-Mex, siempre querida y recordada de generación en generación. #hoyDia se cumplen 25 años del estreno de la película #Selena”, escribió el programa en su cuenta de Instagram.

Las críticas llovieron sobre Adamari López tras esta personificación de Selena Quintanilla: “Ni al caso, que burla”, “Que osada en ponerse ese atuendo que no va para nada con el cuerpo de Adamari”, “La imitación debe ser un homenaje al artista y esto, nada que ver”, “No ahí si arruinaron xq Selena con Adamarisnada q ver uyyy si la hicieron mal”.

Sin embargo, también hay comentarios que defienden a la conductora boricua tras esta interpretación como la reina del tex-mex: “Si me gustó Adamari, y se ve que a ella también le encanta Selena la interpretó con Amor y Respeto como Selena merece…”, “Y quién dijo que era la doble de Selena??? Es un tributo por Dios. Solo críticas destructivas…”, “No sean mala onda con sus comentarios. O sea si, nada que ver con Selena pero les aseguro que ella lo hizo por admiración y nunca por comparación…”, también escribieron algunos de los seguidores del programa en esta publicación que hasta el momento tiene más de 39,000 me gustas y más de 3,570 comentarios.

Adamari López constantemente es blanco de críticas por parte de los usuarios de las redes sociales. Algunos aseguran que tanta exposición de la conductora boricua hace que aburra. Incluso en una ocasión le dijeron a Telemundo, tras haber publicado fotografías de López, que la estaban quemando.

“Telemundo está quemando a Adamari López”, “Pensé que esta mujer se había retirado, ¡qué fastidio!”, “Bye telemundo, hasta que me cansaron con esta mujer”, “Ya basta de tanta Adamari y Chiquis, que si esto que lo otro, ya por favor, publiquen algo bueno e interesante, no encuentran algo mejor? y “Telemundo no más me canso este canal con esta mujer. ¡Qué fastidiosa! ¡Por favor! No hay más de quién hablar, ¡todo el tiempo Adamari ! Que fastidio, no más Telemundo”, le dijeron al canal en esa ocasión.

