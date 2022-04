Adamari López llega a Telemundo con una camisa transparente y se le ve todo: arde la pantalla de Hoy Día

Adamari López está feliz. La conductora de Hoy Día ha retomado su vida con más energía y seguridad. Su nueva imagen es una prueba tangible de esto. Ahora incluso se ha puesto más atrevida con sus looks y así se deja ver a través de las pantallas de televisión. En esta semana, sin ir más lejos, la puertorriqueña llegó a Telemundo con una camisa transparente. Fans y televidentes, así como compañeros de trabajo pudieron ver cómo debajo de ésta llevaba sólo un sostén café.

Las fotografías con este conjunto han hecho reír a muchos por cómo Quique Usales y el camarógrafo “estorbaron” en todo momento. En ninguna foto se puede ver a Adamari sola, al contrario. Eso sí, más allá de reírse por cómo la foto nunca salió bien, sus fans han reaccionado destacando lo guapa que se ve con este traje café.

Le aplauden su belleza, aplauden su carisma y que siga siendo una de las conductoras más sexys de la pantalla chica. Pero también hay comentarios no tan afortunados que siguen quejándose de la presencia de Adamari. Dicen que Telemundo ya aburre con ella. Sin embargo estas voces han pasado a ser las menos escuchadas. Con el paso del tiempo están perdiendo fuerza.

Otro look con el que Adamari cautivó es este conjunto blanco estilo Chanel. Las famosas “tweed jacket” siguen estando en tendencia. Y aportan al guardarropa de cualquier mujer un toque supremo de elegancia. Aún cuando el atuendo venga con un short, este sigue viéndose bien. Muchos de estos estilos están también en la nueva colección de Zara.

Una manera de elevar este atuendo de Adamari López es combinarlo con unos zapatos al estilo de Valentino y por ser en blanco los zapatos deberían o podrían ser en color nude. Adamari por su parte los combinó con unas sandalias doradas, a juego con los botones del traje, nada mal. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

