“Controla el deseo de libertad”: Video de un drone ordenando a residentes de Shanghái cumplir las restricciones por el covid

Este miércoles en horas de la noche se viralizó en las redes sociales un video aficionado en el que muestra como las personas han salido a protestar desde sus balcones en edificios de Shanghái, China.

Sin embargo, lo impresionante es que mientras los residentes de Shanghái salen a sus balcones para reclamar por la falta de suministros, aparece un drone y les ordena que deben dejar de protestar y cumplir las restricciones impuestas por el Gobierno debido al repunte de casos de Covid-19.

“Por favor, cumpla con las restricciones de covid. Controla el deseo de libertad de tu alma. No abras la ventana ni cantes”, dice el audio del equipo.

As seen on Weibo: Shanghai residents go to their balconies to sing & protest lack of supplies. A drone appears: “Please comply w covid restrictions. Control your soul’s desire for freedom. Do not open the window or sing.” https://t.co/0ZTc8fznaV pic.twitter.com/pAnEGOlBIh — Alice Su (@aliceysu) April 6, 2022

La periodista de CNN en China, Selina Wang, explicó que los más de 15 millones de habitantes de Shanghái se encuentran bajo una medida de encierro indefinido debido a la pandemia por covid-19, por lo que muchos de ellos ya se encuentran desesperados por volver a la vida que acostumbraban, es por ello que protestas y gritan “queremos libertad”; “¿Por qué nos matas de hambre?”.

“Algunos luchan por obtener atención médica urgente. Hablamos con la familia de un hombre con cáncer de estómago en etapa avanzada. Se supone que debe estar en el hospital para recibir quimioterapia, pero no se le permite salir de su apartamento. La familia dice que tiene un dolor extremo”, explicó la periodista. Shanghai's 25 million people under lockdown indefinitely. Chinese social media shows some breaking out of lockdown to protest, chanting: "we want freedom"; "why are you starving us?"

Much of the dissent is censored. Most of videos in our story were erased from the internet @cnn pic.twitter.com/QUHrfqEhiG— Selina Wang (@selinawangtv) April 6, 2022

