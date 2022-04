Escalofríos: ovación memorable al dominicano Albert Pujols en su primer partido con los Cardenales de San Luis desde 2011 [Video]

Albert Pujols hizo su regreso oficial como jugador de los Cardenales de San Luis tras más de una década y fue recibido con alegría en el Busch Stadium, su hogar. El toletero dominicano recibió una ovación de pie en lo que fue el inicio de su última temporada en la MLB.

Pujols fue alineado como bateador designado y quinto en la alineación. Apenas fue anunciado por la voz interna del estadio, el público que llenó las gradas en el Opening Day se levantó para aplaudir al dominicano de pie.

Después de unos segundos, el histórico pelotero oriundo de Santo Domingo se quitó su casco en muestra de respeto y de retribución al público.

Al bate, Albert Pujols no tuvo un buen primer partido: terminó de 5-0 y dejó a tres corredores en las bases en el triunfo de los Cardenales de San Luis sobre los Piratas de Pittsburgh (9-0).

Este es el “Last Dance” de La Máquina, quien se reunió con Yadier Molina y con Adam Wainwright por primera vez desde 2011.