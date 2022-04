Horrible final: comentarista político de TV Eric Boehlert murió arrollado por un tren paseando bicicleta en NJ

El periodista y comentarista de TV Eric Boehlert fue atropellado fatalmente por un tren mientras corría bicicleta en Nueva Jersey.

Boehlert tenía 57 años y fue arrollado el lunes por la noche en Montclair (NJ), donde vivía con su familia, a unas 20 millas al noroeste de la ciudad de Nueva York, confirmó al Daily News su cónyuge, Tracy Breslin, llamándolo “un esposo increíble y un hermoso ser humano”.

“Fue intrépido y brillante en su investigación de las hipocresías y los dobles raseros en los medios, y su contribución fue invaluable”, dijo su familia en un comunicado, citado por The New York Times.

Breslin dijo que el accidente fue “horrible” y que espera que su esposo sea recordado por ser “un padre fantástico”, más que nada.

Previamente NJ Transit informó que un tren había atropellado a un ciclista el lunes alrededor de las 9:40 p.m., pero no confirmó la identidad de la víctima ni dio detalles sobre el accidente.

Personalidades como la ex primera dama y ex candidata presidencial Hillary Clinton lamentaron la muerte de Boehlert. Escribió ayer en Twitter que estaba “devastada por su familia y amigos y extrañará su trabajo crítico para contrarrestar la desinformación y el sesgo de los medios. Que pérdida.”

En el momento de su muerte, Boehlert dirigía el portal Press Run, “decidido a responsabilizar a los medios de comunicación con análisis y comentarios inteligentes e incisivos que denuncian las malas prácticas y levantan voces de cordura”. El sitio estaba enteramente sustentado por lectores.

En su biografía en ese portal, Boehlert se describió a sí mismo como alguien que “ha estado monitoreando la información errónea de la derecha durante años”. Trabajó anteriormente para publicaciones como Billboard, Media Matters, Rolling Stone y Salon.