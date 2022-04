Legisladores de Texas piden clemencia para Melissa Lucio, la primera latina en ser condenada a muerte en EE.UU.

Melissa Lucio ha pasado 14 años en el corredor de la muerte acusada de asesinar a su hija de dos años, un crimen que ella asegura que nunca cometió.



“En la sala de interrogatorios me preguntaron repetidamente qué le había pasado a Mariah. Les conté lo que yo sabía del mejor modo, pero no era eso lo que querían oír. Intentaban hacerme confesar que yo había maltratado a Mariah todo el rato. (…) Me sentí muy intimidada, fueron muy agresivos conmigo. Tuve mucho miedo esa noche, y finalmente llegó un momento en el que dije “quizá si les digo lo que quieren oír, me dejen en paz”. Así que eso es lo que hice, básicamente les dije “ok, lo hice”. ¡Pero no lo hice!”, declaró la estadounidense con raíces mexicanas, de 53 años, días atrás a la agencia EFE.



El 27 de abril la hispana estaría siendo ejecutada, razón por la que un grupo de legisladores de Texas se reunieron con ella con el fin de pedir clemencia.



“Hay muchas dudas en esto caso y si hay esa duda, no podemos tomar este paso final de ejecución. No puede ser”, dijo el representante Rafael Anchía a Noticias Telemundo.



Rafael Anchía no fue el único legislador que acudió a la reunión con Melissa Lucio, también estuvieron los republicanos Lacey Hull y James White, así como los demócratas Victoria Neavey Toni Rose.



El mismo medio indicó que hasta ahora 87 legisladores de Texas han firmado una carta para pedir a la junta de indultos y libertad condicional que detenga la ejecución, alegando que el caso ha estado repleto de irregularidades.



“Si el juicio hubiera sido justo, si ella hubiera tenido una buena representación legal, sería un caso distinto”, explicó Leach.



A la par de las dudas en el caso se suman las de la acusada quien señaló a EFE que no cree que su abogado la defendió como se debía: “Creo que el señor Gilman no trató de ayudarme de ninguna manera. Me tendieron una trampa. Siento que podía haber hecho más para probar mi inocencia y demostrar que yo nunca maltraté a mis hijos. Sé que se presentaron (durante el juicio) muchos trabajadores de los Servicios de Protección al Menor, pero la mayoría de los casos eran porque consumí drogas y en ningún caso se habló de abuso físico hacia ninguno de los niños”.



Melissa Lucio, quien sería la primera latina que es ejecutada en Texas y la primera mujer desde 2014, ha señalado a la agencia antes mencionada que tiene miedo de dejar a sus hijos solos si es que llega a ser ejecutada.

