Magic Johnson habló de lo que sintió al saber que su hijo “EJ” es gay: “Él me cambió”

Para la superestrella de la NBA, Magic Johnson, fue un momento complicado cuando se enteró que su hijo Earvin “EJ”, es gay, algo que ocurrió en 2010 y que según relatan ambos personajes, les cambió la vida, así lo dejaron saber en declaraciones al portal Variety.

“EJ” Johnson, contó cómo fue el momento en el que tomó la decisión de confesarle a sus padres, Magic y Cookie Johnson, sobre su sexualidad, dejando saber que estos fueron los últimos en saber toda la verdad y que a su padre le costó más asimilar la noticia.

“No era nuevo para mí, pero realmente tuvieron que asimilarlo y digerirlo”, explicó EJ. “Especialmente mi papá, porque realmente fue la última persona con quien hablé. Creo que para él fue mucho que digerir en esa conversación. Mucho de ir y venir. Y solo estaba parloteando sobre cosas que no eran particularmente agradables. Pero no es alguien que trabaje muy bien siendo acorralado o sorprendido”, inició relatando.

Magic Johnson says son EJ coming out as gay 'changed' him: 'He was just so proud' https://t.co/7en23grvQi pic.twitter.com/efrMDmGAdL — Yahoo Life (@yahoolife) April 6, 2022

A su vez, “EJ”, quien protagonizó el reality “The Rich Kids of Beverly Hills”, transmitido por E!, comentó que tras recibir la noticia, su padre creó ciertas reglas sobre cómo debía vestirse, prohibiendo el uso de bufandas, la cual era una prenda característica de su estilo.

Sin embargo, poco a poco Magic fue asimilando y aceptando lo que ya sabía y tres años después, en 2013, fue personalmente a la Universidad de Nueva York, donde estudiaba su hijo, con un aparente cambio de actitud.

“Solo me había ido por dos meses”, dijo “EJ” sobre el momento de la visita de su padre. “Me recogió en mi dormitorio y yo estaba como, ‘Oh, hola’. Y me abrazó tan fuerte que me estaba sacando todo el aire. Fue entonces cuando supe que no hay nada más que amor aquí”, comentó el joven.

Magic Johnson confiesa cómo se ha sentido al saber de la sexualidad de su hijo

Por su parte, Magic Johnson también contó cómo se sintieron las cosas para él tras escuchar la confesión de su hijo. ““Él me cambió. Me hizo sentir muy orgulloso. Este tipo aquí está tan orgulloso de quién es“, expresó el exjugador de los Lakers de Los Ángeles a Variety.

“EJ”, que fue descubierto por TMZ en 2013, cuando el sitio publicó una foto que había tomado un paparazzi de él tomado de la mano con un amigo, también había hablado anteriormente del cambio y aceptación de su padre, en un episodio de “Red Table Talk” de 2018 con Jada Pinkett Smith, esposa del actor Will Smith.

“[Él] simplemente dijo, vamos a superar esto, solo necesito tiempo y ambos comenzamos a llorar un poco“, narró EJ. “Pero luego, me mudé a Nueva York para ir a la universidad y cuando volvió a visitarme, me recogió para cenar y me abrazó tan fuerte que casi me rompe la espalda y en ese momento yo fue como, vamos a estar bien. Realmente pude sentir el amor. Vamos a estar bien”.

Cabe recordar que el exjugador de la NBA, se convirtió en activista de la investigación del VIH/SIDA, después de anunciar públicamente su condición de seropositivo en 1991. Por ello, en 2020 habló con The New York Times sobre cómo inicialmente pensó que podría ser difícil para “EJ” dado el estigma en torno a los hombres homosexuales y el VIH.

“Como padre, quería que “EJ” supiera que lo amamos y que siempre lo amaríamos”, explicó Magic al periódico. “Mi trabajo como padre es protegerlo. Su familia y aquellos que lo conocen siempre lo amarán, pero habrá personas que no lo conozcan y no lo aprueben. Algunas personas pueden no ser agradables, pero no se trataba de él. Quería prepararlo y hacerle saber que siempre lo apoyaría”, sentenció.

