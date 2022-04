Muere a los 95 años la actriz Rae Allen, estrella de ‘The Sopranos’

La actriz Rae Allen, estrella de la serie ‘The Sopranos’ y la cinta ‘Damn Yankees’, murió este miércoles a los 95 años, informó su representante Kyle Fritz.

“Tuve el placer de representar a Rae Allen durante más de 20 años. Ella era una de las actrices más talentosas con las que he tenido el placer de trabajar. Estaré eternamente agradecida de haber sido parte de su increíble viaje”, dijo Fritz a Hollywood Reporter.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.

Nacida en Brooklyn, Allen inició su carrera en la actuación con la comedia musical 'Damn Yankees', la cual ganó un Globo de Oro a Mejor Película.

En 1971, la histrión ganó un premio Tony a la Mejor Actriz por su participación en ‘And Miss Reardon Drinks A Little’.

En la serie ‘The Sopranos’, Allen asumió el papel de Quintina Blundetto, quien era tía del protagonista Tony Soprano.