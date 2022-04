Nació Índigo, la hija de Camilo y Evaluna, y en redes sociales critican su nombre

Índigo finalmente llegó al mundo. Evaluna Montaner y su esposo Camilo se han convertido en padres de una niña, que nació este 6 de abril en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Aunque todavía no hay un anunció oficial, la familia ya se ha ampliado.

Los planes de Evaluna eran que Índigo llegara al mundo desde casa, con un equipo de profesionales dedicados a los partos desde el hogar y rodeada de la familia.

Adémas, los padres decidieron no saber el sexo del bebé hasta su nacimiento y eligieron su nombre desde antes de anunciar que estaban esperando un hijo, lo cual hicieron con una canción que lleva el nombre de su hija.

Desde que se conoció que Índigo llegó al mundo y que es una niña en las redes sociales miles se han alegrado de que finalmente la bebé ha nacido, pues los seguidores de Camilo y Evaluna vivieron cada etapa del embarazo junto a ellos, que no dejaron de compartir en redes sociale s imágenes en las que se veía como la pequeña Índigo iba creciendo dentro del vientre de su madre.

Sin embargo, otro grupo de personas han criticado la decisión de Camilo y Evaluna de llamar Índigo a su hija. Dicen que ahora debería llamarse “Índiga”.

En una publicación en Instagram que hizo Despierta América, el programa matutino de Univision, fueron muchos los que dejaron sus mensajes en referencia al nombre de la bebé: “waooooo mucha felicidades ojalá le cambien el nombre”, “Entonces será Indiga ?”, “Espero que índigo no sea el nombre de la niña”, “Felicidades y muchas bendiciones a la beba, lo único es que el nombre para niña no queda bien”, “Esperemos ella no se cambie ese nombre, cuando sea mayor!” y “Índigo, no se si le gustará cuando sea grande” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación del show.

Hasta los momentos, no hay ninguna fotografía de la bebé o alguna declaración de sus padres en las redes sociales, pero se espera que pronto podamos conocer a la nueva integrante de la familia Echeverry-Montaner.

