Rusia-Ucrania: El número de muertos en Mariúpol supera los 5,000 tras la invasión rusa de Putin

El número de muertos en la sitiada ciudad portuaria ucraniana de Mariúpol superó los 5,000, incluyendo a 210 niños, según dio a conocer este jueves el alcalde de esa urbe, justo cuando surgen nuevas denuncias de otros crímenes de guerra por parte de las fuerzas de Vladimir Putin.

Vadym Boichenko dijo que la cifra también incluía muertes por el bombardeo de hospitales, incluido uno en el que 50 personas murieron quemadas, y que más del 90 por ciento de la infraestructura de su ciudad había sido destruida por los bombardeos rusos.

📢 En 🇺🇦 #Mariúpol han muerto al menos 5.000 civiles, denunció el alcalde de la ciudad, Vadym Boichenko. De la cifra, 210 eran niños. La autoridad también dijo que 90% de la infraestructura de la ciudad fue destruida.



📌 @AP_noticias pic.twitter.com/VnhiVQL8OT — Servicio de Información Pública (@infopublicave) April 7, 2022

La sombría actualización se produjo cuando los funcionarios ucranianos informaron otros 118 ataques aéreos en la ciudad durante el último período de 24 horas.

También afirmaron que las fuerzas rusas han estado recogiendo cadáveres para destruir pruebas de crímenes de guerra y utilizando un crematorio móvil para deshacerse de los cadáveres de civiles asesinados por sus bombardeos y disparos.

Ejército ruso en retirada planta minas alrededor de casas y cadáveres, advierte Zelensky https://t.co/wkvOyu4duN— El Diario Nueva York (@eldiariony) April 4, 2022

La ciudad ha sido un objetivo clave desde que comenzó el conflicto debido a su posición costera y al hecho de que su caída permitirá a las tropas de Putin en Crimea conectarse por tierra con sus homólogos en el este de Ucrania.

Ha resistido a pesar de semanas sin agua, alimentos y energía, en medio de una incesante ofensiva de artillería y ataques aéreos. Los rusos han cometido varias atrocidades de alto perfil durante el ataque, incluido el bombardeo de un hospital de maternidad y el bombardeo de un teatro en el que se refugiaban cientos de civiles. Mariupol Mayor Vadym Boichenko: "The evacuation has been impossible because Russian troops deliberately destroyed our buses. First, there were 150 buses, then 100, then 50, 30, 9, 6, and now – zero. By March 13, they destroyed all our vehicles." [1/3] pic.twitter.com/WHLf6NqVOH— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) April 5, 2022

Unas 1,000 personas lograron salir de la ciudad el miércoles en un convoy de autobuses y autos privados organizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. También salió a la luz una foto de 500 ucranianos llegando a la ciudad rusa de Nizhny Novgorod en un tren procedente de la región de Donbás. 🇷🇺🇺🇦 | Un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja encabezo un convoy de autobuses y automóviles que transportaba a más de 1.000 personas a la ciudad de Zaporizhzhia, después de que los civiles huyeron por su cuenta de la sitiada Mariúpol, en Ucrania. pic.twitter.com/uFWlIc08nM— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 6, 2022

También lee:

· Video: Rusia ataca depósito de ambulancias fuera de un hospital infantil en Mykolaiv

· 1,480 civiles han muerto en Ucrania; más de 120 eran niños: ONU

· Barco civil con bandera de República Dominicana se hunde en Mariúpol tras bombardeo de fuerzas rusas