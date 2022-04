Jennifer López y Ben Affleck: la primera vez se comprometieron en el año 2002 y todo se acabó en 2004

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Jennifer López y Ben Affleck empezaron a verse de nuevo el año pasado, después de que la autora de éxitos como “Jenny from the Block” terminara su compromiso con la exestrella de los Yankees A Rod también conocido como Alex Rodríguez y que el protagonista de “Gone Girl” acabara su relación con la actriz española Ana de Armas, según recordó EFE.

“Bennifer” le ha dado a sus fans la mejor noticia del mundo y es que la boda viene en camino y es todo un hecho. En este tiempo que llevan juntos, desde su reconciliación, JLo y Ben han logrado que sus hijos convivan. La cantante tuvo dos con hijos con Marc Anthony, mientras que Affleck tuvo tres con su ex esposa, la actriz Jennifer Garner.

Las canciones más románticas de Jennifer López han sido siempre para Ben Affleck.

La historia de amor de Jennifer López y Ben se empezó a escribir en el año 2002 y se comprometieron ese mismo año. Ben le dio a la diva un diamante de color rosa. Sin embargo, este cuento de hadas se puso feo, hubo muchos rumores sobre supuestas infidelidades y adicciones por parte de Ben y la boda se pospuso para terminar siendo cancelada en el año 2004.

La ruptura no fue negativa, del todo, si bien es cierto se separaron, también es cierto que siguieron en contacto. Tanto es así que se dice que durante los últimos años de su relación con A Rod, Jennifer López ya se mantenía en contacto con Ben.

Se volvieron a encontrar y parece que una cosa llevó a la otra, y terminaron por reconciliarse. Hoy el mundo celebra que un sexto anillo llegó a las manos de la diva y este no es rosado, no. Este nuevo anillo de diamante es verde. Verde el color que simboliza la esperanza. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

