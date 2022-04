New York Red Bulls pierde con polémica ante el CF Montreal y se aleja del liderato de la MLS

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El New York Red Bulls no pudo sacar un resultado positivo ante el CF Montreal y terminó cayendo 1-2 en la que fue su segunda derrota de la temporada 2022 de la MLS, donde además bajó al tercer puesto y es perseguido por el Atlanta United que tiene un partido menos.

En un partido parejo de principio a fin, el Red Bulls no pudo mantener la victoria que tenía en sus manos desde el principio y terminó permitiendo la remontada del conjunto canadiense .

El primer gol del partido fue del equipo neoyorquino al minuto 14′ por intermedio del centrocampista Omir Fernández, quien fue asistido por el delantero brasileño Luquinhas, que llegó esta campaña procedente del Legia Varsovia de Polonia. Así se fue el primer tiempo con el 1-0 a favor de los locales.

Ya para el segundo tiempo el encuentro siguió parejo en cuanto a la tenencia del balón se refiere y a las oportunidades creadas. Hasta que al minuto 71’ llegó el empate gracias a un cabezazo del defensor francés Rudy Camacho, que fue asistido con un centro de Alistair Johnston.

El segundo tanto del Montreal y el que significó la remontada, llegó exactamente 10 minutos después, tras un error del portero brasileño del Red Bulls, Carlos Miguel quien no pudo despejar un balón cerca del mediocampo y fue robado por el atacante hondureño Romell Quioto que terminó marcando a puerta vacía. On prend les devants au Red Bull Arena.



10 to go and we have the lead thanks to @QuiotoSamir 👊#RBNYvMTL | 1-2 | #CFMTL pic.twitter.com/VAXBTGSjNl— CF Montréal (@cfmontreal) April 9, 2022

En el ocaso del partido hubo una jugada polémica que pudo haber sido un penalti a favos del equipo neoyorquino, pues el portero Sebastian Breza se llevó por delante al delantero Tom Barlow intentando despejar un balón el área. Sin embargo el arbitó no pitó la pena máxima y decretó tiro de equina. Four minutes of stoppage time.



Four minutes. pic.twitter.com/VK36YOzcyn— New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) April 9, 2022

Con este resultado, el club de Nueva York deja su récord en tres victorias, un empate y dos derrotas para ubicarse en el tercer lugar de la tabla con 10 puntos.

Por su parte, el equipo de Canadá llegó a siete puntos y ascendió al octavo lugar de la tabla con récord de dos triunfos, un empate y tres derrotas.

