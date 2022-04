New York City FC no pudo en su visita a Seattle Sounders y cayó 3-1 en la ida de las semifinales de la Concachampions [Videos]

El New York City FC no pudo este miércoles en su visita a Seattle Sounders y cayó 3-1 en lo que fue el primer partido de las semifinales la Liga de Campeones de Concacaf, por lo que intentarán revertir la serie en el Red Bull Arena de New Jersey la próxima semana.

Seattle Sounders comandó casi todo el encuentro y pegó temprano al 16′ gracias a una buena definición del eslovaco Rusnak luego de una mortal jugada colectiva.

Sin embargo, la respuesta del NYC no se hizo esperar y Thiago Andrade emparejó las acciones antes de la media hora, dándole la esperanza a los de la Gran Manzana de cara al partido de vuelta.

Sin embargo, el delantero Jordan Morris, quien al 30′ había marcado pero su tanto fue anulado por fuera de juego, tuvo la oportunidad de hacer subir el marcador al 34′ para Seattle, esta vez de manera legal con un riflazo imparable de derecha.

Para decretar el resultado final el uruguayo Nicolás Lodeiro anotó vía penal el 3-1, en una jugada que debió revisarse con el VAR luego de una falta que sufrió Raúl Ruidíaz dentro del área neoyorquina.

Ahora, Seattle visitará el próximo miércoles 13 de abril New York para el partido de vuelta de las semifinales de la ‘Concachampions’, que cerrará el primer enfrentamiento entre dos equipos de la MLS en esta fase de la competición.

El que clasifique a la final buscará romper el maleficio de los equipos estadounidenses en la Liga de Campeones, al alcanzar el partido decisivo cuatro veces con cuatro equipos distintos pero ninguno ha podido alcanzar el título.

El estadounidense ganador de la llave se enfrentará al que clasifique entre los mexicanos Pumas y Cruz Azul; los de la UNAM parten con ventaja luego de su victoria 2-1 en CDMX y el partido de vuelta se jugará el martes 12 de abril.

