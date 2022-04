A la ‘Xavineta’ aún le queda gasolina: Barcelona se recompuso a tres penales en contra y venció al Levante [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un gol en el agregado del holandés Luuk de Jong permitió al Barcelona sobreponerse a los tres primeros penaltis que le señalan esta temporada y, con un angustioso 2-3 contra el Levante, prolongó a siete su racha de victorias consecutivas que le mantienen en la segunda plaza, empatado con el Sevilla y a doce puntos del Real Madrid con un partido menos jugado.

De Jong volvió a ser providencial para el FC Barcelona. Cuenta poco para Xavi, lo justo. Pero de nuevo saltó al campo y fue definitivo, como ya lo había sido en un buen puñado de encuentros en los que fue también salvador.

El conjunto valenciano, necesitado de los puntos para incrementar sus opciones de salvación, fue valiente y tuvo a los azulgranas en su mano con las dos penas máximas que decretaron a su favor en el espacio de cuatro minutos.

La primera, por falta del brasileño Dani Alves a Son, la aprovechó el ‘Comandante’ Morales (m.52) y la segunda, por mano de Eric García, la desperdició Roger Martí (m.54). La parada de Ter Stegen dio una vida extra al cuadro de Xavi Hernández.

TER STEGEN SAVES LEVANTE'S 2ND PEN OF THE GAME! pic.twitter.com/QiZVXtNGBu — ESPN FC (@ESPNFC) April 10, 2022

El efecto del fallo de Roger, del acierto del germano y de la salida de Pedri González y Gavi fue inmediato. El Barcelona remontó inmediatamente.

Empató de cabeza el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang a centro del francés Ousmane Dembele (m.59) y Pedri aprovechó una magnífica acción de Gavi (m.63) para sellar el cambio de signo en el partido. DEMBELE ➡️ AUBA FOR THE EQUALIZER 🔥 pic.twitter.com/aoPZY32yf7— ESPN FC (@ESPNFC) April 10, 2022 GAVI AND PEDRI COME OFF THE BENCH AND MAKE IT 2-1 BARCA! pic.twitter.com/sgxDPUegYL— ESPN FC (@ESPNFC) April 10, 2022

Aún así le quedaba sufrimiento al conjunto de Xavi Hernández. La tercera pena máxima, del galo Clement Lenglet a Dani Gómez, la materializó Gonzalo Melero (m.83). GONZALO MOLERO EQUALIZES FOR LEVANTE AGAINST BARCA!



That's their third penalty awarded in this match 😳 pic.twitter.com/3p3CdepbMH— ESPN FC (@ESPNFC) April 10, 2022

Pero le quedaba al Barcelona una bala en la recámara y llegó con el ingreso de Luuk de Jong por Aubameyang. No jugaba desde finales de febrero en LaLiga. Otra vez el neerlandés salvó a su equipo al rematar de cabeza un centro de Jordi Alba y le dio un triunfo fundamental para seguir teniendo opciones en un campo en el que no había conseguido vencer en sus dos anteriores visitas. LUUK DE JONG MAKES IT 3-2 AT THE DEATH FOR BARCA!! pic.twitter.com/PhbjxDogqv— ESPN FC (@ESPNFC) April 10, 2022

