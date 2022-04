Buzo británico es rescatado en Malasia tras pasar más de dos días en el mar; su hijo murió ahogado

Un hombre británico, que desapareció durante un viaje de buceo en Malasia, fue encontrado con vida después de estar a la deriva en el mar durante más de dos días, sin embargo, las autoridades cancelaron la búsqueda de su hijo.

Adrian Peter Chesters, de 46 años de edad, desapareció mientras buceaba el pasado miércoles cerca de Pulau Tokong Sanggol, una pequeña isla frente a la costa sur del país con su hijo Nathan, de 14 años, y un buzo francés.

#Rescuers have found two #European #divers that went missing at the Tokong Sanggol Island, near Mersing, #Malaysia. Alexia Alexandra Molina (18) from France and Adrian Peter Chesters (46) from the UK, were found on Saturday (4/9) in #Indonesian waters. #SEAToday #SEATodayNews pic.twitter.com/rFtYVNbyMh — SEA Today News (@seatodaynews) April 10, 2022

Un pescador rescató a Chesters y a la buza francesa Alexia Molina, de 18 años, después de verlos temprano el sábado por la mañana.

“Se informa que ambos individuos están en condición estable”, dijo el jefe de policía del distrito de Mersing, Cyril Edward Nuing, quien agregó que habían sido trasladados al hospital.

PENYELAM HILANG | Dua lagi penyelam warga asing yang dilaporkan hilang di perairan Mersing empat hari lalu ditemui selamat.



Mangsa ialah seorang warga Britain, Adrian Peter Chesters, 46 tahun dan seorang lagi warga Perancis, Alexia Alexandra Molina, 18. pic.twitter.com/PhWc3vU0YH — Buletin TV3 (@BuletinTV3) April 9, 2022

Los rescatistas continuaban buscando al hijo holandés de Chester, pero los esfuerzos se cancelaron después de que su padre rescatado dijera que se había ahogado después de estar demasiado débil, dijeron las autoridades.

Chesters le dijo a la policía que había muerto porque estaba demasiado débil, dijo la Agencia de Control Marítimo de Malasia.

A RESCUED Brit dad has said his teen son died during a diving trip in Malaysia after their drugged-up captain abandoned them in the water.



Adrian Peter Chesters, 46, told police his 14-year-old son, Nathen, was "too weak" to survive after they were abandoned on Wednesday. pic.twitter.com/7ktfFjoFff — Murat SONGÜN (@Sky_3800) April 9, 2022

Un portavoz dijo que notificaron a las autoridades indonesias para que siguieran buscando el cuerpo, sin embargo, la operación de búsqueda en Malasia ha sido cancelada.

Chesters, su hijo y Molina formaban parte de un grupo de cuatro que buceaban en aguas de 15 metros de profundidad a unas 10 millas de la costa de Mersing, en el estado sureño de Johor. Un pescador rescató a Chesters y a la buza francesa Alexia Molina. (Foto: MOHD RASFAN/AFP via Getty Images)

La cuarta persona, Kristine Grodem, una instructora de buceo noruega, fue encontrada a salvo por un remolcador el jueves, quien dijo que había estado ofreciendo entrenamiento de buceo al grupo, que buscaba obtener licencias de buceo avanzadas.

Ella le dijo a los funcionarios que el grupo salió a la superficie aproximadamente una hora después de su inmersión el miércoles, pero que no pudo encontrar su bote. Norwegian diving instructor Kristine Grodem rescued after having drifted some 22 nautical miles from where she’s first reported missing with three others off Mersing east coast of Malaysia. A 46 yr old Brit & his teenage son and an 18 yr old French lady still missing. (vid: MMEA) https://t.co/vUues5Ocic pic.twitter.com/uGm8Fqb8JU— Melissa Goh (@MelGohCNA) April 7, 2022

Más tarde fue separada de los demás después de quedar atrapada en fuertes corrientes.

Grodem fue rescatada por un remolcador y luego transportada por aire por un avión marítimo, dijeron funcionarios marítimos de Johor. 2. One of the victims, Norwegian diving coach Kristine Grodem, was found safe earlier today.



She was found floating equipped with diving gear, some 30 nautical miles from where she was last seen.



Rescuers are still searching for the three other divers.



📸: Bernama pic.twitter.com/RduWkcdsUM— BFM News (@NewsBFM) April 7, 2022

La policía dijo que el patrón del bote de seguridad, un hombre de unos 20 años, fue detenido después de que una prueba de orina identificara metanfetamina.

“El instructor trató de mantenerlos a todos juntos, pero se separaron”, explicó el superintendente en jefe de la policía de Mersing, Cyril Edward, y la alarma sonó aproximadamente una hora después de que no pudieron resurgir del buceo.

