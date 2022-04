Fotos: Extrañas formaciones de nubes sobre Alaska desencadenan teorías de conspiración

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una nube de misterio alimentó las teorías de conspiración de las redes sociales cerca de Lazy Mountain, Alaska, el pasado jueves.

Un meteorito, un misil ruso, un accidente aéreo y un ovni, fueron algunas de las explicaciones de una extraña porción de nube con rastros en forma de dedos.

Cloud formation alaska what's this then. pic.twitter.com/Q4mApvkvKk — Tommy Top Hat. (@leehoward708) April 10, 2022

Sin embargo, equipo de rescate enviado a buscar un posible accidente en Lazy Mountain no encontró nada sospechoso, según dio a conocer Alaska State Troopers.

“No estoy seguro de qué, pero se veía genial”, escribió Heather Isackson en Facebook.

Las imágenes de Facebook capturan una nube en forma de dedo que se forma sobre Lazy Mountain de Alaska. (Foto: Facebook/Elisabeth Griesmer Ahlv)

“Una investigación adicional reveló que un gran avión comercial volaba en esa área en el momento en que se tomaron las fotos y el video. La aeronave fue contactada e informó operaciones de vuelo normales en su camino al aeropuerto JFK en Nueva York”, escribió Alaska State Troopers en Facebook.

“Los soldados creen que las fotos y los videos mostraban una estela del avión comercial combinada con el sol naciente que juntos causaron la vista atmosférica única. Agradecemos enormemente a los numerosos habitantes de Alaska que informaron la vista sospechosa esta mañana a las fuerzas del orden”, agregaron. Looks like a rip in the sky…



And how about that weird cloud over Alaska? pic.twitter.com/Cr8vtyiGaA— Sonja P 🇨🇦 (@Sonjap1984) April 10, 2022

