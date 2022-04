Manny Cruz del primer lugar al último en ‘Tu Cara Me Suena 2’: “Cada quien con su opinión, yo me divertí”

Exclusiva

Manny Cruz, uno de los 8 famosos participantes ‘Tu Cara Me Suena 2’ vive una montaña rusa, en el show, por lo menos en el tablero de posiciones, ya que en la primera gala ganó interpretando a David Bisbal y en la segunda quedó en el último lugar haciendo a su ídolo Juan Luis Guerra : ‘Cada con su opinión, yo me divertí”, nos dice en una entrevista exclusiva que le hicimos, antes de que se meta en la piel de su amigo Prince Royce.

Manny está en uno de los mejores momentos de su vida, tanto en lo personal con su familia unida y creciendo, como en lo profesional siendo uno de los 8 famosos que participan en la segunda temporada de ‘Tu Cara Me Suena’, y teniendo un tema junto a Nacho, y su hermano, Daniel Santacruz, ‘Dame Una Noche’ en los primeros lugares de las listas de ‘Hot Song’.

El dominicano de la sonrisa eterna, nos recibió en el medio de sus ensayos para para la tercera gala de ‘Tu Cara Me Suena 2’, este domingo 10 de abril a las 8/7 Pm Centro por Univision, y nos habló de todo.

Manny Cruz. Foto: Manny Cruz

-Del primer lugar al último, ¿cómo lo haz vivido?

Manny Cruz: Yo me divertí muchísimo en la segunda gala… Viniendo de la primera, haciendo David Bisbal, con una energía a todo dar, haber ganado en la primera gala venía con toda la energía, pero los jueces entendieron que en la segunda, haciendo de Juan Luis ,que es una persona que admiro con todo mi corazón, pues le parecieron que no tuvo al mismo nivel que la primera. Cada persona tiene su opinión, pero en el sentido general en mi caso yo me divertí, me gocé demasiado haciendo del maestro Juan Luis Guerra, y el feedback que he tenido en las redes sociales ha sido muy buen.

-Esta semana te toca Prince Royce, ¿cómo te preparas?

Manny Cruz: Poniéndole todo el desempeño, estudiando cada uno de los movimientos, el color de su voz que es también muy peculiar, al igual que la de Juan Luis, como él se mueve en el escenario, esta canción en particular él la canta diferente a cómo lo suele hacer, por lo que me tengo que adueñar de la canción y cantarla como él lo hace ‘Carita de Inocente’, y esperando que la gente se lo pueda disfrutar.

-¿Cuál ha sido el mayor reto?

Manny Cruz: Igual que con Juan Luis, yo vine con Bisbal con toda esa energía, explosión por doquier, con Juan Luis me tuve que limitar bastante y con Royce también, yo quizás no soy mucho de ese mundo y me tengo que adentrar.

-¿Eres fan de Prince Royce?

Manny Cruz: Sí, y además tuve la oportunidad de escribir con él una canción junto a mi hermano Daniel Santacruz ‘Dejavú’ que él cantó junto a Shakira, fue una bachata maravillosa que dio la vuelta al mundo y le dio un giro a mi carrera, aparte de ser admirador estoy muy agradecido de Royce.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA A MANNY CRUZ EN VIDEO:

