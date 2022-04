Mujeres Destacadas 2022: Ivanyla Vargas

Ivanyla Vargas trabaja en un mundo dominado por hombres, donde muchas veces no se toman en serio las aportaciones que pueden hacer las mujeres. Sin embargo, esta puertorriqueña se ha ganado a pulso el respeto de un gremio en el que no ha sido fácil destacar.

“Tienen que saber que uno sabe y que he aprendido”, dijo. “Llevo en este puesto más de 15 años, pero este trabajo lo he hecho por casi 25”.

Vargas se refiere a su posición de directora de relaciones laborales en Orange and Rockland Utilities, Inc., una compañía que distribuye electricidad y gas natural. Una de sus responsabilidades es participar en las negociaciones entre los directivos y la fuerza laboral, así como asegurarse de que se cumplan los contratos colectivos y otras leyes relacionadas.

“No es común que haya mujeres negociando”, dijo Vargas, quien cursó una licenciatura en sociología y justicia criminal y es doctora en jurisprudencia; ambos grados por parte de la Marquette University, de Wisconsin. “El respeto que he recibido es porque he trabajado muy fuerte para que las uniones entiendan y sepan que no solo sé lo que sé, sino que también les puedo ayudar a llegar al justo medio”.

Otra de sus labores ha sido tratar de abrir las puertas a más mujeres en los puestos en los que no es común que trabaje este género.

“Estamos tratando de que entiendan que las mujeres también pueden ser electricistas, que también se pueden subir a un poste, por ejemplo”, dijo. “Poco a poco las mujeres están tomando estos puestos que no son tradicionales [para ellas]”.

Además de su trabajo formal, Vargas es parte de la junta directiva de la Hope for Families and Children Foundation, brazo del Puerto Rican Family Institute, una organización sin fines de lucro que sirve a las comunidades de bajos ingresos de Nueva York y Puerto Rico en áreas como prevención de abuso a niños, tratamiento psiquiátrico y ayuda a

desamparados.

Cuando el huracán María devastó Puerto Rico, Vargas participó en la recaudación de fondos, comida, ropa y otros bienes para llevarlos a la isla. Lo mismo hizo cuando un terremoto sacudió ese país a finales de 2019.

A pesar de ello, no se considera activista, “sino alguien que quiere ayudar a la gente”.