Mujeres Destacadas 2022: Margarita Tavárez

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Margarita Tavárez estaba enamorada de la actuación; sin embargo, luego de varios años de trabajar en la industria, se decepcionó cuando se dio cuenta de todo lo que los artistas tenían que pasar para llegar a los proyectos fílmicos importantes.

“Me decían que no era lo suficientemente latina”, dijo. “Para otros no era suficientemente excéntrica”.

Esa situación y la necesidad de una estabilidad económica y mental –además de la decisión de ella y de su esposo de convertirse en padres–, fue lo que la llevó a fundar Casa Feliz, una compañía de educación artística que imparte clases en inglés y en español a niños de todas las edades.

Trabaja principalmente en escuelas, guarderías y estancias infantiles.

El principal objetivo de esta institución es promover y dar a conocer las contribuciones de la cultura latinoamericana a este país.

“Trabajamos con niños porque es donde el camino ha sido más fértil”, dijo Tavárez, quien posee una maestría en teatro, dirección y actuación del Sarah Lawrence College de Nueva York y una licenciatura en educación en artes teatrales de la Universidad de Puerto Rico, de donde es originaria.

Tavárez formó un equipo con experimentados artistas que imparten clases de música, teatro, danza y cualquier arte que sea ejecutable. Y de esta forma es como pudo unir sus dos pasiones: la educación y las artes.

“Desde niña me han gustado los niños”, dijo. “Siempre he tenido una inclinación por enseñar, porque para mí la educación es una guía. Desde joven siento que tenía esas pasiones paralelas entre lo que es el arte y la educación; sentía que se nutrían una de la otra”.

Lo que la tiene muy feliz con su proyecto es que se representa a los latinos “tal como somos de diversos, que no cabemos en una caja, que tenemos diferentes razas y que somos de distintos sabores, colores, estaturas, cuerpos; que lo que nos une es el idioma y quizá una que otra cultura o tradición, pero no algo en específico”.

Con esto espera poner su grano de arena para que en el futuro los niños de ahora tengan muchas más oportunidades en todos los campos profesionales, “que acaben con los prejuicios y que rompan barreras”.