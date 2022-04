Mujeres Destacadas 2022: Natalie Rivera

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La carrera de chef de Natalie Rivera inició sin que ella lo planeara, y como resultado de un problema congénito que se le presentó cuando ya era adulta.

“En la universidad me diagnosticaron un desorden digestivo”, dijo. “Básicamente, cuando como, mi cuerpo no puede digerir; eso algunas veces lo ocasiona el estrés, y no puedo comer nada porque es muy doloroso”.

La chef pasó mucho tiempo investigando recetas de cocina que la ayudaran con su padecimiento porque no fue posible que los médicos la curaran. Mientras esto sucedía, fue contratada por la revista de bienestar físico Self como becaria.

“Ahí creció mi obsesión; comencé a investigar cómo hacer una carrera de esto”, dijo.

Ahora, Rivera es chef de comida natural, educadora y administradora de mercados al aire libre. Enseñó en laboratorios culinarios de la organización sin fines de lucro Wellness in the Schools, e impartió clases de nutrición en escuelas públicas de Nueva York bajo la Sport and Arts in Schools Foundation, con la idea de promover entre los alumnos de bajos ingresos de El Bronx y Harlem la importancia de una nutrición adecuada. Se especializa en la comida saludable, la orgánica y con vegetales. Como contratista independiente, ofrece asesoría a las escuelas para el diseño del menú.

Su otra pasión es la cocina cubana, a donde viajó para aprender recetas y otros secretos de la comida de ese país.

“Mi madre es cubana y mi padre colombiano”, dijo. “Para mí era importante ir a Cuba para estudiar la cultura [culinaria]; escribí un libro propuesta sobre la comida cubana”.

Llegar hasta donde está ha sido un camino difícil para Rivera, sobre todo porque el campo en el que trabaja está dominado por hombres. Pero además porque requiere de otras habilidades, además de las culinarias.

“Si no eres emprendedor no es una carrera para ti”, dijo. “Siempre tienes que tener un plan b para esta carrera, sobre todo si al principio no conoces a nadie. Si no tienes el aguante es muy difícil, pero al final tienes la recompensa. Yo soy muy afortunada de hacer lo que hago; fue una situación mala en ese momento pero ahora el resultado fue algo bueno”.

Recientemente lanzó su página web http://www.nutritiousandtasty.com, y creó un servicio de comidas saludables a domicilio y de organización de cenas privadas.