Mujeres Destacadas 2022: Ona Díaz Santin

La historia de Ona Díaz Santin inició con su cabello.

“Cuando era pequeña y vivía en República Dominicana mi mamá tenía tres hijas con pelo rizado”, recordó. “Como no quería bregar mucho con mi cabello me lo dejaba corto”.

Hasta que Díaz cumplió 13 años fue que su mamá la dejó tener cabello largo; ya tenía la edad suficiente para cuidárselo ella misma. Para entonces ya habían emigrado a Estados Unidos.

“Decidí secarme el cabello hasta los 17 años, pero un día se dañó la secadora y dije, ‘bueno, voy a tener que ir [a la escuela] con el cabello así [rizado]’”, recordó.

Díaz causó tanta sensación con su cabello al natural que a partir de ahí decidió cuidarlo y no volver a alaciarlo.

“Pensé, ‘¿qué pasa con mi cabello, por qué no me gusta?’. Dije, ‘si voy a amar a mi cabello voy a amarme toda’”.

Eso la llevó a tomar una de las decisiones más difíciles e importantes de su vida: no iría a la universidad, sino a una escuela de belleza. La noticia no fue muy bien recibida por su mamá, sobre todo porque la señora, ya retirada, había sido dueña de cuatro salones de belleza en Nueva York y sabía de primera mano lo difícil que es administrar un negocio como esos.

“Me dijo, ‘eso no es para ti, uno no come, sufre; estás parada todo el día, duelen los dedos, las rodillas’”, dijo Díaz. “Pero le dije, ‘mira, voy a hacer esto porque es lo mejor para mí. Es donde me siento bien y voy a hacer algo diferente de lo que tú hacías’”.

Y en efecto, Díaz compró el moderno salón en el que trabajó alguna vez y con eso se convirtió en empresaria, en educadora y en experta en rizos. Como dueña y presidenta de 5 Salon and Spa, ofrece consejos y asesoría a otras personas acerca de cómo mantener el cabello sano.

“Empecé a traer a clientas muy chiquitas, y luego las mamás y hermanas empezaron a mandarme a otros miembros de su familia”, dijo. “Ahora familias enteras están conmigo, y me traen a la gente que más les importa”.

El mensaje de Díaz es el mismo para todos: “Déjame decirte cómo amar a tu cabello, porque si lo entiendes ya no lo vas a odiar”.

Más recientemente celebró que su negocio fue puesto en la importante lista de los Top 200 Salon en Salon Today.