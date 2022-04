Mujeres Destacadas 2022: Yudy Veras Bueno

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Yudy Veras Bueno parecía tener la vida perfecta: tenía un trabajo en una corporación en la que en un lapso de diez años había escalado muchos puestos, ganaba buen dinero y viajaba por el mundo.

Pero llegó un momento en el que ya no estaba feliz porque la empresa se había convertido en dueña de su vida y de su tiempo.

“Me sentía como esclava”, dijo.

El colmo fue cuando en una ocasión le negaron el permiso para tomar vacaciones; tenía planes de ir a España.

Así que un buen día decidió dejar ese trabajo y dedicarse a lo que siempre ha sido su pasión, el empoderamiento del ser humano.

“Me gusta mucho la metafísica, la espiritualidad”, dijo Veras, guía espiritual a quien se conoce como la “shamana feliz”. “Mi papá era curandero en Santo Domingo […] Tenía ese rol de liderazgo en la comunidad, y yo crecí viendo eso; yo tenía ese deseo de ayudar a los demás”.

Veras tenía dos cosas bien claras, una que tenía que buscar la manera de poner a trabajar los talentos que poseía “para ponerlos al servicio de los demás”, y dos, crear una actividad práctica que le permitiera llevar dinero a la casa para el sustento.

Para eso tuvo que prepararse y superar sus miedos y complejos.

“Que soy latina, que no hablaba inglés, que soy chiquita, que soy gordita”, dijo. “Tienes una persona exitosa pero al mismo tiempo con mucha inseguridad”.

Así que antes de comenzar a ayudar a otros, se asesoró con varios expertos en el tema que la ayudaron a conocer estrategias de cómo conectar con las personas, a entender lo que es una “mentalidad de escasez” y cómo conquistar el miedo.

Pero ante todo, ser “íntegro y honesto con tu mensaje”, dijo.

Finalmente, el viaje que inició hacia un rumbo incierto, ha dado frutos. El trabajo de Veras es reconocido internacionalmente y su libro, “The Becoming of A

Light Warrior: A Practical Guide to Emotional Breakthrough”, es un éxito de ventas.

Con sus programas de coaching, a través de YVeras Couching, ayuda a mujeres a lograr una vida plena “que desate su luz de guerrera interior”.

Además de estar certificada en programas neurológicos y neurolingüísticos, está comprometida con la comunidad hispana, trabajando en diferentes áreas, tanto con mujeres, profesionales y adolescentes.