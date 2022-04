Erika De La Vega: La paz después del divorcio, la depresión y el fracaso

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego de 20 años de éxito, poder, y ser la reina de los medios de comunicación, a Erika de la Vega le tocó surfear el casi anonimato, descubrir que lo único que sabía hacer ya no la hacía feliz, el destierro, el fracaso con nombre de ‘reinventarse’ y un divorcio consensuado, pero no en los planes.

En una entrevista exclusiva con su amigo, Raúl González para ‘Despierta América en Domingo’, Erika de la Vega, quien hoy está al frente de su exitoso podcast, y uno de los pioneros en este tipo de formato, ‘En Defensa propia’, el cual creó para defenderse de ella misma, habló de la paz mental que vino después de varias tormentas.

“Antes yo me indentificaba con mi profesión… Hoy en día, después de unos años buscando quién soy, puedo decir que soy una mujer curiosa, creativa“, le comenzó diciendo Erika en una charla en donde, por primera vez, habla de su divorcio.

Pocos, hasta la entrevista del domingo, sabían que había terminado su relación de pareja con el ejecutivo de medios Jesus Torres, con quien tuvo casi 15 años de relación, del cual nació su único hijo, Matías Ignacio de 13 años.

“Fue una decisión buscada, y nos pusimos de acuerdo, pero uno no está preparado para eso, fue un camino de buscar una nueva identidad, y bañarme de agradecimiento, que me ha servido para desapegarme de mi ex esposo, de mi país…”, le confesó De La Vega a Raúl.

Después de buscarse, entender que la reinvención no es necesariamente un fracaso, y que en todo caso un fracaso no es el fin del mundo, tomó como lema que no es una persona blanco y negro, que tiene colores y matices y entendió la frase que leyó por ahí: “Uno nunca llega a la vida, uno la vive”.

Erika, aseguró en el show de las mañanas de Univision que hoy, habiendo alcanzado su meta de tener paz mental, divertirse y disfrutar, sueña con que su plataforma, ‘En Defensa Propia’, no solo sea un espacio de entrevista a mujeres, muchas de ellas o la mayoría, famosas, sino algo más importante.

“Quiero convertirme en esa plataforma que visibiliza los cambios de la mujer y sus transformaciones, y quiero ser útil para esa misión“.

