Mujeres Destacadas 2022: Kristel Valencia

El padre de Kristel Valencia se lo advirtió muchas veces: “Si vas a entrar al periodismo tienes que tener una coraza fuerte porque vas a escuchar muchos malos comentarios, como que las mujeres no saben de fútbol”.

Lo que el papá de Valencia quizá no sabía es que su hija tenía todo lo necesario para dedicarse a ese oficio, y que sin quererlo, él mismo la había preparado para la carrera que ella eligió estudiar en su natal Guayaquil, Ecuador.

“Me dijo que entrar al periodismo era muy complicado, pero yo estaba determinada y eso era lo que quería hacer”, dijo Valencia, una de las primeras reporteras en su país en cubrir eventos futbolísticos, de los que su padre era un verdadero fanático empedernido.

Y es que no había fines de semana sin fútbol en la casa de Valencia. Aunque irónicamente, a ella no le gustaba ese deporte y hasta le molestaba ver a su padre tan embelesado con todos los partidos.

“Prácticamente me obligó a ver el fútbol desde chiquita, y poco a poco le cogí cariño”, dijo. “Y luego coincidió que un equipo local jugaba en el estadio y me hice fanática; fue cuando dije, ‘Tengo que inmiscuirme más’, y fue cuando decidí estudiar periodismo, y ahí se encaminó todo”, relata sobre los inicios de su sólida carrera en el periodismo deportivo.

Fue así como, luego de haber trabajado en una radio en su país natal, y de haber dado cobertura a eventos de fútbol en todo el mundo, Valencia emigró a Estados Unidos cuando tenía 23 años de edad.

Su primera vinculación con este deporte fue cuando entró a hacer una pasantía en la Major League Soccer, donde, luego de mostrar su profesionalismo y excelente rendimiento, ahora ocupa el puesto de directora sénior de contenido del sitio electrónico de esta organización, y está a cargo de lo que se produce tanto en inglés como en español.

“Acá el trato a las mujeres que nos dedicamos a cubrir el fútbol es muy diferente”, dijo sobre su experiencia en esa empresa. “Es algo que me sorprendió mucho, primero porque se dedican al deporte que yo amo, y segundo porque vi un profesionalismo que nunca había experimentado”.

Es así como ahora, y ya con más de una década de experiencia en la liga, Valencia está a cargo de un grupo de periodistas que se especializan en contar historias “de cómo se vive un deporte que el mundo ama”.