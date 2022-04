Reporte denuncia que policías que mienten tras quejas de abusos no reciben castigo y siguen en el NYPD

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los policías del NYPD que alegadamente mienten en medio de procesos investigativos en la Junta de Revisión de Quejas Civiles (CCRB), mayormente no son responsabilizados por sus acciones ni reciben ningún tipo de castigo, y por el contrario siguen formando parte de la Uniformada sin consecuencias legales ni disciplinarias.

Así lo denunció este martes la organización LatinoJustice PRLDEF, tras presentar un reporte en el que, con datos en mano, de casos ocurridos entre el 2010 y el 2020, señalan que los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) que mintieron ante la CCRB, rara vez fueron sancionados por la agencia policial de la Ciudad.

El reporte señala que LatinoJustice pudo determinar la naturaleza de las mentiras en 170 de los 181 casos analizados y mencionó que en 116 casos, el oficial acusado “simplemente negó” lo que se había dicho en su contra, incluso negando haber estado en la escena, sin consecuencias.

“Treinta y tres oficiales admitieron lo que habían hecho pero mintieron para crear una justificación

por hacerlo y 21 de los 181 de los oficiales mintieron simplemente para proteger a otro

oficial, a menudo sin ser acusados de cualquier mala conducta ellos mismos”, acotó el reporte.

Asimismo, el documento destacó que la policía de Nueva York tampoco revela los antecedentes de los oficiales a los acusados penales, negándoles un juicio justo.

De acuerdo al informe, llamado “Protegidos de la responsabilidad: ¿Cómo oficiales de la Policía de Nueva York se salen con la suya mintiendo a la CCRB?”, los agentes que faltan a la verdad al ser procesados por la agencia, creada para investigar y procesar denuncias de mala conducta por parte de la policía de Nueva York, salen mayormente limpios.

El estudio, que analizó 144 casos en la Junta de Revisión de Quejas Civiles (CCRB) con 181 policías, con muestras evidentes de haber mentido, que al final no fueron despedidos ni recibieron sanciones por sus actos, hizo que LatinoJustice exigiera reformas a los procesos disciplinarios del NYPD.

El informe señaló que hay un manejo sistemático de ese tipo de falsas declaraciones que terminan sin castigo, como ocurrió en enero pasado, cuando en un caso de arresto de un joven de 16 años, la policía aseguró que el menor había rechazado las órdenes de los agentes y disparó un arma contra un uniformado, pero al revisarse las imágenes de la cámara corporal, un tribunal de El Bronx evidenció que no hubo “una razón legítima” para que los oficiales detuvieran al adolescente, quien siguió todas las indicaciones que le hizo el NYPD.

Según LatinoJustice PRLDEF, durante mucho tiempo ha sido “un secreto a voces que la policía de Nueva York casi nunca disciplina a los oficiales que mienten”.

Tras el análisis de los 144 casos, el reporte logró evidenciar que en más de la mitad de las investigaciones que envió la CCRB, el testimonio de un oficial fue contradicho por imágenes de video o audio. Asimismo, en otros casos las mentiras de los policías fueron evidentes después de observar papeles y reportes de la policía o el testimonio de otros uniformados.

“Casi la mitad de los oficiales que mintieron a la CCRB nunca fueron castigados, ni siquiera por la mala conducta sobre la que mintieron”, destacó el reporte. “En los cinco casos en los que la policía de Nueva York castigó a un agente por la declaración que hizo ante la CCRB, la acusación se degradó a ‘engañosa’ y ningún oficial fue despedido”.

El informe señaló de manera alarmante que de un total de 97 casos en los que hubo evidencia en video o en audio de que los agentes mintieron, casi el 40% de ellos no recibieron ningún tipo de sanción, 24% fueron instruidos con acciones disciplinarias, 25 perdieron días de vacaciones, y solo 3 fueron suspendidos, mientras que cinco renunciaron o estuvieron pendientes de renuncia.

En cuanto a 32 casos en los que hubo evidencia documental de que los oficiales mintieron , 18 de ellos, es decir, más del 50%, no recibieron ninguna sanción, 2 fueron instruidos con acción disciplinaria, 9 perdieron días de vacaciones, ninguno fue suspendido y 3 renunciaron.

El reporte mostró también como en 30 casos en los que hubo testigos del NYPD que corroboraron que los agentes mintieron, 10 no sufrieron ninguna consecuencia, 8 recibieron instrucción disciplinaria, 7 perdieron vacaciones y solo 1 fue suspendido. Y de 14 casos en los que civiles evidenciaron que los agentes mintieron, a ocho de ellos no les pasó nada, 5 fueron disciplinados, uno perdió vacaciones, y ninguno fue suspendido.

Del total de 181 policías investigados que mintieron, 80 no enfrentaron ninguna acción en su contra y siguieron en la Uniformada, 42, es decir, menos del 25% recibieron instrucciones disciplinarias, 43 perdieron días de vacaciones, solo 4 fueron suspendidos y 12 renunciaron es estuvieron pendientes a renuncia.

“Durante demasiado tiempo, los oficiales de la policía de Nueva York que mienten durante las investigaciones de su conducta no han tenido repercusiones, lo que en efecto anima a los oficiales inclinados a mentir a que sigan haciéndolo”, dijo Lourdes M. Rosado, presidenta y consejera general de la organización LatinoJustice PRLDEF.

“El desprecio por parte del Departamento de la evidencia sobre la mentira de los oficiales no solo viola su política establecida, sino que significa que a los futuros acusados se les niega un juicio justo cuando no se revela el historial de mentiras de los oficiales. La policía de Nueva York debe demostrar que su política de que las declaraciones falsas intencionales resultarán en el despido no es en sí misma una mentira”, agregó Rosado, advirtiendo que por años, jefes policiales “se han hecho los de la vista gorda” ante oficiales mentirosos, por lo que urgió acciones legislativas.

“El proceso para responsabilizar a los oficiales que mienten a la CCRB está roto. Hacemos un llamado a la Legislatura del Estado de Nueva York y al Concejo Municipal para que trabajen juntos para cambiar las leyes, de modo que el Comisionado de la policía de Nueva York no sea la única entidad autorizada para disciplinar a los oficiales de la policía de Nueva York”, dijo Rosado .

Andrew Case, abogado de LatinoJustice, uno de los autores del reporte, exigió a la policía del NYPD para que siga sus propios protocolos y despida a los oficiales mentirosos.

“Existe evidencia clara e indiscutible de que estos policías están traicionando la integridad y la confianza públicas y mintiendo descaradamente en los procedimientos oficiales. Esta es una práctica repugnante y habitual que debe terminar ahora”, comentó el defensor.

Tras conocer el informe, el NYPD desestimó la veracidad del reporte, pues manifestó que está lleno de inconsistencias y falsedades. Al mismo tiempo la Uniformada aseguró que no es justo culpar al NYPD por acciones de la Junta de Revisión de Quejas Civiles (CCRB).

“El informe de Latino Justice, una organización de defensa, de ninguna manera es un examen objetivo de los hechos. Está plagado de inexactitudes y malentendidos fundamentales de los procesos entre el CCRB y el NYPD”, aseguró la Policía de la Ciudad de Nueva York, en un comunicado.

“Entre las muchas falsedades en el informe, está la afirmación de que un oficial que niega una acusación para valerse del debido proceso es en sí mismo una ‘declaración falsa’. Otro error básico es culpar a la policía de Nueva York por no actuar en los casos en que el CCRB no ha actuado debido a los retrasos de CCRB en completar las investigaciones o no avanzar con los enjuiciamientos”, agregó el NYPD.

La Oficina del Alcalde Eric Adams optó por no referirse al reporte y prefirió que el asunto fuera respondido directamente por el NYPD.

Datos del reporte de LatinoJustice PRLDEF

144 casos sobre mentiras de policías de la CCRB fueron analizados

181 oficiales con casos de mentiras fueron incluidos

Entre 2010 y el 2020 ocurrieron los casos analizados

80 de los policías que mintieron a la CCRB nunca fueron castigados

5 casos en los que la policía de Nueva York castigó a un agente por la declaración que hizo ante la CCRB, la acusación se degradó a solo ‘engañosa’ y ningún oficial fue despedido

De 97 casos en los que hubo evidencia en video o en audio de que los agentes mintieron, 40 no recibieron ningún tipo de sanción

24 fueron instruidos a acciones disciplinarias

25 perdieron días de vacaciones

3 fueron suspendidos

5 renunciaron o estuvieron pendientes de renuncia

De 32 casos en los que hubo evidencia documental de que los oficiales mintieron, 18 no recibieron ninguna sanción

2 fueron instruidos a acción disciplinaria

9 perdieron días de vacaciones

0 fue suspendido

3 renunciaron

5 recomendaciones del reporte de LatinoJustice sobre policías que mienten