Rueda la primera cabeza en Los Ángeles: entrenador Frank Vogel fue despedido de los Lakers y LeBron James ni se enteró

Frank Vogel no continuará como entrenador de Los Angeles Lakers para la temporada 2022-2023 de la NBA. El conjunto angelino anunció este tarde el despido de Vogel, quien dirigió su último partido este domingo por la noche.

Vogel fue el 27º entrenador en jefe en la historia de la franquicia. Con los Lakers logró un récord de 127-98 (.564) y ganó el campeonato de la NBA durante la temporada 2019-20.

“Tengo un enorme respeto por Frank tanto dentro como fuera de la cancha“, dijo Rob Pelinka, el vicepresidente de operaciones de baloncesto y gerente general de los Lakers. “Frank es un gran entrenador y un buen hombre. Estaremos siempre agradecidos con él por su trabajo para guiarnos al campeonato de la NBA 2019-20. Esta es una decisión increíblemente difícil de tomar, pero una que sentimos que es necesaria en este momento. Todos nosotros aquí deseamos a Frank y a su maravillosa familia todo lo mejor para el futuro”, concluyó en el comunicado publicado por el equipo angelino.

Los reportes del despido de Frank Vogel se difundieron apenas terminó el partido entre los Denver Nuggets y Los Angeles Lakers de la pasada noche.

No obstante, tanto Vogel como LeBron James, jugador referente en la franquicia, señalaron no haber sido informados al respecto de la noticia, que todo el mundo daba por cierta desde muchas horas antes del anuncio oficial.

“No me han dicho. He visto los reportes así como todos lo han visto“, señaló LeBron, quien además mostró su respeto por el coach Vogel, con quien logró ganar su cuarto campeonato de la NBA.

