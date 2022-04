¿Bebé a bordo? Gabriel Soto sorprendió con la habitación llena de globos azules y decretó con Irina Baeva que será “niño”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Desde el pasado fin de semana hubo una foto que causó revuelo en la cuenta personal de Instagram del actor Gabriel Soto y es que la publicación estaba llena de globos azules porque sin entrar en detalles se pensaba que estaba anunciando el sexo de un bebé que tendría con su futura esposa Irina Baeva.

Sin embargo, el mexicano aclaró que solo se trataba de la decoración que colocaron en la habitación que se quedaría para celebrar que el próximo 17 de abril cumplirá 47 años. La pareja de actores hizo un viaje a un lujoso hotel ubicado en la Riviera Maya, México, para festejar.

Tras su regreso del viaje la pareja fue abordada en el aeropuerto y Soto dijo que será “un niño” porque ya lo habían decretado. Sin embargo, luego explicó que no necesariamente tiene que ser varón con tal y sea un bebé que venga sano a este mundo.

“Pues lo que sea, lo que Dios mande, lo que Dios diga mientras todo esté bien y haya salud, lo que sea”, fue lo que respondió a una entrevista publicada en el canal de YouTube de Eden Dorantes.

La actriz Irina Baeva manifestó a TVyNovelas que ella desería que la boda “ya fuera”. Al mismo tiempo que resaltó que para ella es bastante importante que vengan sus padres a quienes no ve desde hace dos años producto de la pandemia.

También agregó su percepción acerca de la maternidad a lo que dijo: “Lo digo ahorita porque no soy mamá, pero no sé cómo vaya a reaccionar. Sin embargo, siempre he pensado que en el momento en el que uno decide tener hijos cambian las prioridades y se trata de reajustar ciertas cosas”. View this post on Instagram A post shared by gabrielsoto (@gabrielsoto)

El mexicano aprovechó para manifestar que se encuentran haciendo los preparativos para casarse, mientras que la actriz de origen ruso dijo que estaban canalizando varios puntos, entre ellos llevar a un traductor porque su familia no habla español. También desean que en el menú exista comida originaria de Rusia.

“Estamos haciendo la planeación de la boda, vamos muy bien. Tenemos la idea de hacer alguna fusión pues con el tema de Rusia. Finalmente mi mujer es de allá y hay tradiciones que no hay que perder, hay que conservar”, dijo Soto en el canal de YouTube.

