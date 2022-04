Cierran estaciones del Metro de Nueva York por grave emergencia policial: varios heridos en explosión y tiroteo en Brooklyn

MTA cerró el servicio de las líneas D/N/R en la mayor parte de Brooklyn esta mañana, mientras NYPD está investigando un tiroteo y una explosión en la estación 36th St. en Sunset Park, donde unas 13 personas resultaron heridas, y se encontraron varios explosivos sin detonar en la plataforma.

Según fuentes policiales y funcionarios del FDNY, el caos comenzó justo antes de las 8:30 a. m. dentro de la estación de la línea R en la esquina de 36th St. y Fourth Ave, reportó Daily News.

La situación es confusa. Como resultado, hay grandes retrasos en los trenes de las líneas B/D/F/N/Q/R y W en todo Brooklyn.

NYPD investigating possible explosion in Brooklyn subway station during morning rush hour https://t.co/KrVcVZrfsK pic.twitter.com/BsggS6kwAZ — New York Post (@nypost) April 12, 2022

Several people were shot on the platform of the 36th Street subway station in Brooklyn on Tuesday, officials said. The police are seeking a man in a worker’s vest and gas mask.



Follow our updates. https://t.co/I89OVcr2Jv — The New York Times (@nytimes) April 12, 2022

Testigos informaron haber visto personas heridas saliendo de las estaciones de las calle 36 y 25. “Me dirigía a la estación de calle 36th St en Brooklyn cuando un joven que sangraba por las piernas dijo que había personas heridas y sangrando”, narró el testigo Conrad Aderer.

Múltiples testigos llamaron al 911 sobre una explosión con cuatro personas baleadas o alcanzadas por metralla, según informes preliminares. Una quinta persona fue encontrada baleada en 25th St. y Fourth Ave., la siguiente parada en la línea R en sentido norte a Manhattan.

El pistolero prófugo vestía un chaleco naranja de construcción y una máscara anti gas, según The New York Times. Según los informes, abrió fuego contra personas sin hogar en un vagón de tren, luego fue al siguiente vagón y continuó disparando, dijo una fuente policial de alto rango. El responsable fue visto por última vez en un tren que salía de la estación.

En principio los bomberos fueron enviados a la estación de la calle 36th por un informe de humo. Cuando llegaron, encontraron “varias personas baleadas” y “varios dispositivos sin detonar” en la plataforma, dijo una fuente no identificada del FDNY.

Una portavoz de la policía de Nueva York dijo preliminarmente que había informes de humo proveniente de la estación y “posibles disparos a personas”, pero no tenía más información. Miembros del escuadrón de bombas de NYPD se dirigían al área con precaución.

Noticia en desarrollo.