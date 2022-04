Colchoneros orgullosos: A pesar de la eliminación, los fanáticos del Atlético de Madrid se quedaron cantando en el Wanda Metropolitano [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Atlético de Madrid empató 0-0 ante el Manchester City en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League y quedó eliminado de la competición por el global (0-1). No obstante, el Atleti peleó hasta el último minuto, y los fanáticos lo reconocieron al final del partido.

10 minutos después de haber finalizado un encuentro que tuvo de todo menos goles, los fanáticos del Atleti seguían en el Wanda Metropolitano cantando como nunca y reconociendo a un equipo que fue fiel a su estilo y por poco logra estirar la eliminatoria.

Los jugadores seguían en el campo y los aficionados en las gradas. Cualquiera podría pensar que estaban en el calentamiento pre partido. El estadio seguía repleto y las vibras de los fanáticos no nos hacen pensar que el equipo viene de quedar eliminado tras unos minutos finales frenéticos.

Atleti fans are still singing 10 minutes after their CL loss 👏



(via @samuelmarsden) pic.twitter.com/G3gEMIcAp5— ESPN FC (@ESPNFC) April 13, 2022