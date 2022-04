Ricardo Gareca: el “Tigre” que buscará el América si Perú no clasifica a Qatar 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ricardo Gareca está cerca de llevar a Perú a su segunda Copa del Mundo consecutiva: Qatar 2022. Para ello deberá vencer en el repechaje ante Australia o Emiratos Árabes Unidos. Mientras tanto, un club muy importante sigue al “Tigre”: el América de México.

Gareca estuvo de invitado en el programa F90 de ESPN Argentina. En el encuentro, Óscar Ruggeri reveló que varios equipos lo contactaron para que hablara con Gareca y tratara de convencerlo para un eventual fichaje si éste no lograba clasificar a Perú al Mundial.

No obstante, hubo un solo equipo que mencionó Ruggeri en la revelación: el América de México. De inmediato, Gareca confesó que no sabía de la oferta. “Me llamaron para que le hable (a Gareca), para llevarlo a algún lado, equipos. Tuve llamados y si Perú no clasificaba, ya tenía una banda de lugares. Me contactó el América de México, por ejemplo“, dijo Ruggeri.

¡Increíble momento! Óscar Ruggeri reveló el equipo que quería contratar a Ricardo Gareca luego del Mundial de Rusia. pic.twitter.com/q3eXehdzRQ — ESPN Perú (@ESPNPeru) April 13, 2022

Lo más probable es que, de no clasificar al Mundial, Gareca culmine su ciclo con Perú. E incluso clasificando, Qatar 2022 sería su despedida del seleccionado inca. El América, que no tiene un buen presente en la Liga MX y despidió a Santiago Solari semanas atrás, seguramente mantendrá el ojo en “El Tigre” durante algún tiempo.

Lo cierto es que pretendientes no le faltarán a Gareca.