“No le deseo mi último año ni a mi peor enemigo”: Francesco Totti habló de lo difícil que fue su temporada de retiro

En una entrevista con ‘La Gazzetta dello Sport’, el exjugador italiano de la Roma, Francesco Totti, habló de lo que fue su último año como futbolista activo, dejando claro que fue quizás el peor de su carrera, pues considera que fue “agotador mentalmente” y que no se lo desearía a su peor enemigo.

Totti confesó que una de las cosas que más le afectó en su última temporada fue el escaso tiempo de juego que recibió puesto que sabía que podía ayudar mucho al equipo si jugaba con regularidad. A su vez, contó que, contrario a lo que muchos piensan, la falta de juego no significa que pueda descansar más.

Intervista esclusiva a #Totti: "Ibra ascolti il suo corpo. Un finale con gol e poi decida. Per il Milan resta importante" https://t.co/2iot36kUXz — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) April 14, 2022

“Sentía que podía seguir aportando, pero me dejaron de lado y si juegas cinco o diez minutos de vez en cuando se convierte en un goteo. No le desearía mi último año a mi peor enemigo. Fue muy agotador mentalmente. Porque cuando no juegas con regularidad después de toda una vida en el campo, sobre todo a cierta edad, no estás descansando tu cuerpo, lo estás oxidando”, afirmó.

A su vez, indicó que el hecho de no jugar provoca que el cuerpo pierda el ritmo acostumbrado de juego y hace que los movimientos sean más lentos. “Cuando no juegas, poco a poco pierdes el ritmo del partido. Entras y te das cuenta de que estás llegando tarde al balón. Porque tu cabeza te sigue diciendo perfectamente lo que tienes que hacer, pero tus piernas llegan un segundo después. Sabes que eres mejor que otros, pero si tu cuerpo no se mantiene en el juego es difícil”, añadió.

Por otra parte, el exdelantero se refirió el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien no ha tenido una temporada consistente con el AC Milan debido a las lesiones, lo que ha llevado a muchos medios italiano a especular con su posible retiro del fútbol. Ante esto Totti ha afirmado: “Creo que sé lo que siente, las preguntas que se hace, las dudas…”.

“Mirando a Ibra en este último período, revivo las sensaciones que tuve en mi último año. Aunque mi situación era un poco diferente a la suya, no tenía ninguna lesión en particular. Zlatan no está jugando mucho en este momento y puedo imaginar lo difícil que debe ser para él porque su cuerpo es una máquina exigente”, explicó.

“Por lo que me parece desde fuera, sus ganas de estar en el campo son tan fuertes como las del Milan para tenerlo todavía disponible”, puntualizó el jugador que marcó 308 goles con la Roma, club con el que jugó toda su carrera.

Asimismo, el campeón del Mundo con Italia en 2006, se tomó el tiempo para enviar un consejo al jugador sueco. “El día que decida dejarlo deberá entender qué es lo que realmente quiere hacer. Y cuando llegue la propuesta, exija claridad y transparencia. Hay que hacerse dos preguntas: ¿Qué debo hacer y con quién debo hacerlo?. Tiene que saberlo inmediatamente, después es demasiado tarde”, señaló.

Entre otras cosas, ‘Il Capitano’ comentó cómo fue la transición de jugador a formar parte de la directiva de la ‘Loba’. “Pasé de una despedida con lágrimas en los ojos a convertirme en gerente de la Roma inmediatamente”.

“Te das cuenta de lo totalmente diferente que piensa la gente que trabaja a tu lado y que nunca ha estado en el campo. Ignoran aspectos que marcan la diferencia en el fútbol. Quizá también por eso nunca me llamaron para participar y decidir, porque mis ideas eran totalmente diferentes a las suyas en el momento de las decisiones”, confesó.

Por último el legendario jugador del equipo de la capital italiana, volvió a hablar de ‘Ibra’, al que no dudó en llenar de elogios, destacar los éxitos de su carrera y enviarle un mensaje más para cuando se vuelvan a ver.

“Ibrahimovic ha sido uno de los grandes delanteros del mundo. Un magnífico jugador desde todos los puntos de vista. Ibra, espero verte abrir los brazos y animarte de nuevo después de algunos goles en estas últimas jornadas de campeonato. Luego, al final de la temporada, escucha a tu cuerpo: te dirá qué hacer”, finalizó.

