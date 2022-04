Selena Gómez responde tajante a quienes critican su peso: “Soy perfecta tal y como soy”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Selena Gómez está harta de que los internautas, incluidos sus propios admiradores, analicen constantemente los entresijos de su imagen corporal y se atrevan a trasladarle recomendaciones o ‘exigencias’ al respecto. En su último vídeo de TikTok, la antigua estrella Disney no ha podido resistirse a lanzar un exabrupto para dejar bien claro que está plenamente satisfecha con el físico que presenta al día de hoy.

“Pe***, soy perfecta tal y como soy“, le ha espetado a su comunidad de seguidores, justo antes de expresar su convencimiento de que la salud y el cuidado personal no están reñidos con algún que otro capricho gastronómico del que disfrutar ocasionalmente. “Trato de mantenerme delgada, pero hoy me he comido cuatro tacos, tres rollitos, aros de cebolla y un sándwich de pollo especiado”, ha añadido a continuación.

La protagonista de la aclamada serie ‘Only Murders in the Building’, quien cuenta además con una exitosa línea de cosméticos llamada ‘Rare Beauty’, ha insistido en que los cambios que experimenta esporádicamente su apariencia y peso ya no le quitan el sueño, entre otras razones porque sus críticos y detractores le van a criticar igualmente y con independencia de si está delgada o rellenita.

“Honestamente, no me importa mi peso porque la gente va a evaluarlo igualmente. Que si estás muy delgada, que si eres demasiado grande, que si eso no te queda bien”, ha sentenciado.

