Broadway relaja reglas de vacunación, pero mantiene mascarillas: más apertura turística en Nueva York post pandemia

Muchos teatros de Broadway ya no requerirán prueba de vacunación COVID-19 a partir del 30 de abril, pero todos mantienen la mascarilla obligatoria por lo menos hasta el 31 de mayo.

El anuncio lo hizo ayer la Liga de Broadway (TBL), la asociación comercial que representa a los productores y regula las presentaciones en la llamada meca teatral del mundo, conformada por 41 teatros de al menos 500 asientos en Nueva York.

A fines de marzo, al asistir al estreno de “Plaza Suite”, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, recordó el impacto de Broadway en la recuperación económica y turística de la ciudad, llamándola una “industria multimillonaria”, en declaraciones a Variety. Irónicamente días después tanto Adams como los protagonistas de la obra -Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick- resultaron contagiados con coronavirus.

“Nuestra intención es que, al mantener un estricto enmascaramiento de la audiencia durante al menos el mes de mayo, continuaremos con ese historial de seguridad para todos. Y, por supuesto, instamos a todos a que se vacunen”, destacó ayer la presidenta de TBL, Charlotte St. Martin.

Most Broadway theaters have decided to stop checking the vaccination status of ticket holders after April 30, but all will continue to require that audience members wear masks inside theaters through at least May 31. https://t.co/lrGkI0E7NK — NYT Metro (@NYTMetro) April 16, 2022

TBL no dijo qué salas en particular eliminarían el requisito de prueba de vacuna el 30 de abril, sólo destacó que se esperaba que “muchas” lo hicieran. El público será informado por cada producción en específico.

El anuncio se produce cuando Nueva York rastrea dos subvariantes Ómicron de la cepa BA.2 altamente transmisible que, según los funcionarios de salud estatales, están impulsando una “propagación comunitaria significativa”, destacó NBC News.

Hay excepciones para los niños y también los adultos con una condición médica o “creencia religiosa muy cercana que impide la vacunación”, pero en ese caso deben presentar una prueba negativa reciente de coronavirus. Mientras, las mascarillas han sido la regla general, independientemente del estado de inmunización, desde que Broadway reabrió en septiembre. Deben usarse en todo momento, excepto al comer o beber.

La simbólica industria teatral de Nueva York estuvo paralizada por 18 meses, de marzo de 2020 a septiembre de 2021, afectando a más de 100 mil empleos y con un impacto estimado de $16 mil millones de dólares en la economía local, además de hotelería y gastronomía, destacó Pix11. Antes de la pandemia sus ventas equivalían a la asistencia combinada de los juegos de los equipos locales Yankees, Mets, Knicks, Nets, Giants y Jets.