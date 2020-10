$15 mil millones pierde turismo en Nueva York: Broadway extiende cierre hasta mayo 2021; premios Tony serán en diciembre

Más de 97 mil trabajadores dependen de la industria teatral neoyorquina

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

De nuevo la industria teatral de Broadway, la más turística del mundo, postergó su fecha de reapertura, esta vez hasta el 30 de mayo 2021, afectando sectores paralelos vitales en Nueva York, como hotelería y restaurantes.

Así lo anunció ayer la Liga de Broadway (TBL), la asociación comercial que representa a los productores y regula las presentaciones en la llamada meca teatral del mundo, conformada por 41 teatros de al menos 500 asientos.

“Más de 97 mil trabajadores dependen de Broadway. El impacto económico para la ciudad es de $14.8 mil millones de dólares”, resumió Pix11.

Broadway recaudó $1.8 mil millones de dólares en taquilla la temporada pasada y atrajo a un récord de 15 millones de personas, reportó Associated Press.

En tanto, la 74ta gala de los premios Tony, considerados los Óscars del teatro y prevista para el pasado 7 de junio, se realizará de manera virtual finalmente este diciembre, en fecha por confirmar. Las postergadas nominaciones serán anunciadas el próximo jueves 15, considerando producciones estrenadas hasta el 19 de febrero.

Los turistas nacionales y extranjeros conforman la mayoría del público asistente a obras de teatro y musicales en NYC. Tras el cierre histórico el 12 de marzo, en tres oportunidades TBL anunció fechas de regreso: el 13 de abril, el 7 de septiembre y enero. Pero aunque los contagios de coronavirus han descendido en Manhattan, aún los teatros no tienen claros los protocolos sanitarios a seguir, tratándose de salas acostumbradas a vender cientos de entradas por función para sobrevivir en taquilla. Ello, además de docenas de empleados presentes en y detrás del escenario.

El productor teatral Ken Laub comentó que el cierre prolongado se debe a que muchos teatros son viejos con asientos apretados y pasillos estrechos y, en ese panorama, mayo de 2021 es una fecha de reapertura optimista más que realista.

Además, no hay garantía de que los turistas retomen sus viajes masivamente, conformando un círculo vicioso. La caída de viajeros internacionales en julio fue de 93% frente a 2019, según la Autoridad Portuaria (PANYNJ), destacó The New York Times.

Mientras, las calles paralelas de los famosos teatros de Times Square lucen un abandono inédito, con cierres de negocios, lo que ha atraído la indigencia y hasta tráfico de drogas, en medio del auge del crimen y el desempleo que vive la ciudad.

“Trabajamos incansablemente con múltiples socios para sostener la industria una vez que volvamos a levantar el telón”, aseguró Charlotte St. Martin, presidenta de TBL. En tanto “Actors ’Equity Association”, el sindicato nacional que representa a los actores y directores, ha instado a los legisladores a incluir fondos y préstamos para ayudar a quienes trabajan en las artes escénicas en vivo.

El cierre inédito del 12 de marzo respondió a la prohibición de la gobernación de Nueva York de reunir a más de 500 personas en un mismo sitio, pero a la larga se extendió a todos los eventos públicos, incluyendo desfiles de calle. La medida afectó a 31 producciones que ya estaban en cartelera en Broadway y docenas más que se preparaban para abrir en la primavera.

A este punto, no todas las producciones suspendidas volverán a levantar la cortina en mayo ni todos los actores estarían disponibles. También las salas independientes con menos de 100 asientos impactan en la economía local con un estimado de $1.3 mil millones de dólares anuales, incluidos 8,400 empleos a tiempo completo.

El limbo de Broadway coincide con el de los cines, a pesar de que en 48 estados del país han reabierto. También la “NYC Metropolitan Opera” se saltará una temporada completa por primera vez en sus casi 140 años de historia y no planea regresar hasta el próximo septiembre.

Past #TonyAwards-winner @jamesmiglehart will reveal the 2020 Tony nominations on Thursday, 10/15 at 12 Noon ET on our YouTube Channel. Can't wait: https://t.co/iP6SyyctBm pic.twitter.com/JlEiMts3oe — The Tony Awards (@TheTonyAwards) October 8, 2020

The Broadway League announces the continued suspension of all ticket sales for Broadway perfs in NYC through May 30, 2021. Theatregoers holding tickets for dates through 5/30/21 should contact their point of purchase for details about exchanges & refunds. https://t.co/JupWkcHrOG pic.twitter.com/uL81MZhMYj — The Broadway League (@BroadwayLeague) October 9, 2020