Cada vez más cerca: Ronald Acuña Jr. participó en juego simulado y ya tendría fecha de regreso en Grandes Ligas con Atlanta Braves

Buenas noticias para Atlanta Braves. El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. está cada vez más cerca de regresar a las Grandes Ligas luego de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió el pasado 10 de junio de 2021.

La radio The Fan, que cubre la fuente de Atlanta mostró a Acuña Jr. participando en un juego simulado en North Port, Florida, mientras tomaba turno al bate.

De hecho, en la toma se aprecia como el toletero conecta un cuadrangular para demostrar que su poder se mantiene intacto.

.@ronaldacunajr24 is getting close. Sim games, then a rehab assignment or two and then 💥 pic.twitter.com/wwJxQFzCoj — 680 The Fan (@680TheFan) April 15, 2022

Según informó el mánager de Atlanta, Brian Snitker, Acuña Jr. podría mantenerse unos días más en Florida a fin de que se ponga a tono para su regreso a Las Mayores.

De igual manera barajan la posibilidad de alternarlo como jardinero derecho y bateador designado, este último un rol que estaba previsto para comenzar en la última semana de abril pero su debut se retrasó un poco más.

Incluso, ya se habla de una fecha confirmada para la vuelta de Acuña Jr. a la alineación. El periodista Ken Rosenthal, una de las voces más confiables de MLB, manifestó que Atlanta colocarán en la alineación a la estrella el próximo 6 de mayo en la serie ante Milwaukee Brewers. Ronald Acuña Jr. is on track to return to the Braves lineup in early May.@Ken_Rosenthal has the latest ⬇️ pic.twitter.com/ikL0jD50Hr— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 16, 2022

La adición de Ronald Acuña Jr. al roster de Atlanta Braves podría representar un cambio trascendental en la actualidad del equipo, que ha tenido un comienzo lento de campaña con registro de cinco victorias y cinco derrotas, al no contar con el propio venezolano y también tener que lidiar con la baja de Freddie Freeman, quien emigró a Los Angeles Dodgers.

