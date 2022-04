Shania Twain y Harry Styles cantan a dúo “Man! I Feel Like a Woman!”: arde Coachella

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Shania Twain y Harry Styles prendieron el escenario de Coachella cantando a dúo “Man! I Feel Like a Woman!”. El ex de Taylor Swift vistió con un colorido enterizo lleno de colores pastel, y escotazo sobre el pecho. Puso su mejor cara y sonrisa y así gozó junto a Shania interpretando este glorioso himno a todo pulmón. Coachella se rindió ante ellos y el escenario se tornó rosa.

La revista Hola! también ha compartido un video en el que se puede ver cómo el trío dinámico volvió a la carga y es que hablamos de Kylie Jenner, Kendall y la esposa de Justin Bieber, Hailey Baldwin. Claro, en todo momento ellas en los suyo gozando de lo mejor de la música. View this post on Instagram A post shared by Entertainment, Celebs, Royals in USA (@holausa)

Para Coachella famosos, no famosos e influencers se visten tratando de expresar con la moda su sentir en dicho festival. Algunos de estos atuendos incluso dictaminan qué espectáculo es el que llegaste a disfrutar. Algunos son más hippies, otros mucho rock y perreo, y algunos son muy pop. View this post on Instagram A post shared by Entertainment, Celebs, Royals in USA (@holausa)

Sabemos además que este año el festival estará muy latino, porque se presentarán estrellas como: Nathy Peluso, Omar Apollo y Pabllo Vitar. La agencia EFE confirmó que en esta edición, el reguetón estará presente gracias a la colombiana Karol G, que actuará en el escenario principal el domingo, mañana, día señalado también para la argentina Nathy Peluso y las españolas Cariño.

