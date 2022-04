El que pega primero, pega dos veces: Philadelphia venció a Toronto con bestial doble-doble de Joel Embiid.[Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Joel Embiid, con 31 puntos y 11 rebotes, sometió este lunes a los Toronto Raptors (112-97) y lideró a los Philadelphia 76ers para que se colocaran 2-0 en su serie de primera ronda del Este en los playoffs de la NBA.

Finalista para el MVP de la temporada regular junto a Nikola Jokic y Giannis Antetokounmpo, Embiid metió 9 de 16 en tiros de campo y 12 de 14 desde la línea de personal.

our EMVPIID was shining tonight. ✨ pic.twitter.com/6vrPacn4Gf — Philadelphia 76ers (@sixers) April 19, 2022

El pívot camerunés contó con la ayuda de Tyrese Maxey (23 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias), Tobias Harris (20 puntos y 10 rebotes) y James Harden (14 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias).

Por los Raptors, que sufrieron las bajas de Scottie Barnes y Thaddeus Young, los más destacados fueron OG Anunoby (26 puntos), Pascal Siakam (20 puntos y 10 rebotes) y Fred VanVleet (20 puntos y 7 asistencias).

Los Sixers metieron 14 de 30 en triples y llegaron a ganar por 29 puntos en el tercer cuarto, pero se relajaron en el último parcial y los Raptors pudieron “maquillar” el marcador.

Este triunfo de los Sixers le dio a su entrenador, Doc Rivers, su victoria número 100 en los playoffs. Congrats to Head Coach @DocRivers of the @sixers for moving up to 4th on the All-Time Playoff Coaching Wins list! #NBA75 pic.twitter.com/pp5BwxyKin— NBA (@NBA) April 19, 2022

Rivers igualó así a Larry Brown (100 victorias) y ya solo tiene delante en la clasificación histórica a tres técnicos: Gregg Popovich (170), Pat Riley (171) y Phil Jackson (229).

