De locura: Fanática se encadenó a poste de la NBA en la serie entre Timberwolves y Grizzlies como protesta por los derechos de los animales [Video]

Este sábado comenzaron los playoffs de la NBA y aunque la victoria de Minnesota Timberwolves 130-117 sobre Memphis Grizzlies se llevó casi todos los titulares, otra de las noticias fue una fanática que se encadenó a uno de los postes del tablero como símbolo de protesta por los derechos de los animales.

Corría el segundo cuarto cuando, luego de una cesta, la fanática en cuestión sacó una cadena y decidió amarrarse a la estructura para así provocar la intervención del equipo de seguridad del FedExForum en Memphis.

Another crazy fan!

This woman tied herself to the goal at the Grizzlies/Timberwolves game



Video: @D_Schandy24 pic.twitter.com/wMuLuO71vB — Ballislife.com (@Ballislife) April 16, 2022

El cuerpo de respuesta a la “protesta” tardó cerca de un minuto en retirar la cadena tanto del poste del aro como del cuerpo de la aficionada y posteriormente fue retirada del pabellón.

Aunque la situación quedó meramente como anécdota, los Grizzlies tendrán que investigar como fue posible que alguien ingresara al estadio con una cadena de metal suficientemente grande para realizar la acción.

Según reseñó Ros Gold-Onwude de ESPN, la irrupción de la aficionado estuvo relacionada con otra protesta similar que se dio en el encuentro de play-in entre Timberwolves y Clippers; en aquella ocasión la protestante utilizó pegamento para adherirse a la cancha. More: https://t.co/mH4kq02elx pic.twitter.com/weDOPlRFaY— Ros Gold-Onwude (@ROSGO21) April 16, 2022

Este tipo de protestas ha tomado fuerza en los últimos días luego que el pasado 17 de marzo un aficionado en la Premier League se atara a uno de los postes en el encuentro entre Everton y Newcastle.

En aquella ocasión, el juego se demoró más de 10 minutos en reanudarse porque el nudo estaba en el cuello del fanático y seguridad tuvo que romper con cuidado la cadena que lo unía al vertical de la portería. Crazy scene at Goodison Park 👀



The Premier League match Everton vs Newcastle got delayed after a fan came on the field and tied himself to the post 😮#PL #EPL #Soccer #EFC #NUFC pic.twitter.com/2IfZbVvofD— BetUS Soccer (@BetUSSoccer) March 17, 2022

