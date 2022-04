Clase y categoría: Colombiano Luis Díaz marcó gol y asistencia en goleada de Liverpool ante Manchester United [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El colombiano del Liverpool, Luis Díaz, fue una las estrellas de los Reds este martes y aportando gol y asistencia colaboró en la goleada 4-0 ante el Manchester United en uno de los clásicos más importantes de la Premier League.

La actuación de Díaz sigue sobresaliente y la titularidad que le confió Jurgen Klopp ante el United no la desaprovechó porque apenas al minuto 5′ Salah sirvió un balón para que el extremo definiera ante De Gea y pusiera el primero para el Liverpool.

Salah ➡️ Diaz 🔥



Liverpool go up 1-0 in emphatic fashion.



📺: @USA_Network pic.twitter.com/myIavEz6mS — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 19, 2022

Y pegó rápido otra vez el Liverpool porque para el 22′ ya ganaba 2-0 gracias a un pase de Díaz para Mané y este para Salah, quien anotó a placer.

3-0 Liverpool!



Luis Diaz finds Sadio Mane for the beautiful finish.



📺: @USA_Network pic.twitter.com/TfXuo3mmfz— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 19, 2022

El Manchester United en ninguna parte del encuentro puso resistencia y ya para la segunda parte cayeron los dos goles siguientes; pero fue el tercero donde apareció el latinoamericano nuevamente.

Al 66′ Díaz tomó una pelota por su banda izquierda habitual y filtró una pelota al punto penal que Mané remató de primera para decretar la goleada en Anfield.

Ya cerca del final del partido, el Faraón Salah puso su doblete en el encuentro aprovechando una asistencia del portugués Diogo Jota. Have a day, Mo Salah!



His second goal moves the score to 4-0 for Liverpool, 9-0 aggregate this season. pic.twitter.com/ArkJJ2P1jX— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 19, 2022

El Manchester United, que mostró pinceladas ofensivas solo por intermedio de Jadon Sancho que había ingresado desde el banquillo, extrañó mucho a Cristiano Ronaldo, baja luego del fallecimiento de su hijo recién nacido este lunes.

De esta manera, el Liverpool esperará como líder de la Premier League a lo que haga el Manchester City que jugará este miércoles ante Brighton para ver si retoma el liderato de la tabla.

