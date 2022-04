Mujer muere aplastada por una máquina en una fábrica de pan en Carolina del Norte

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una joven murió aplastada después de que “algo saliera mal” mientras operaba una máquina mezcladora en una fábrica de pan en Carolina del Norte.

El extraño accidente tuvo lugar el sábado pasado por la tarde en Automatic Rolls of North Carolina (Northeast Foods) en la ciudad de Clayton.

Nunca metan las manos en una máquina funcionando! Muere triturada por máquina mezcladora en una fábrica de pan. Bibiana Arellano Delabra, operaba una máquina mezcladora industrial cuando ocurrió un desperfecto y murió dentro de la fábrica Automatic Rolls en Carolina del Norte. pic.twitter.com/049vyglEK4 — Chikistrakiz (@chikistrakiz) April 19, 2022

Las autoridades dijeron que Bibiana Arellano Delabra, de 22 años de edad, estaba operando una gran máquina mezcladora industrial cuando “algo salió mal” y la aplastó.

Los investigadores de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) están investigando el incidente.

Northeast Foods es uno de los mayores proveedores de bollos, panecillos y productos de pan en esa región y en Estados Unidos.

Investigación por la muerte de Bibiana Arellano Delabra: la División de Seguridad y Salud Ocupacional dijo a Noticias 40 que abrió una investigación con el empleador. ➡️ https://t.co/x4p0DdAZye pic.twitter.com/JmnkqIJd2S — UNIVISION 40 (@noticias40) April 18, 2022

La compañía dijo que trabajará con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) durante la investigación, que involucró a la joven de 22 años de edad.

“Estamos devastados por el accidente ocurrido este fin de semana que resultó en la trágica pérdida de uno de nuestros empleados”, dijo la compañía.

“Seguimos comprometidos a trabajar con OSHA y todas las partes pertinentes para realizar una investigación exhaustiva y completa de esta tragedia impensable”. "Unthinkable tragedy" 22-yr-old employee killed on the job at Johnston County food plant over the weekend. Clayton Police tell @ABC11_WTVD Bibiana Arellano Delabra was crushed while operating a large industrial mixing machine at Automatic Rolls of North Carolina (Northeast Foods) pic.twitter.com/8xV2DUa1IX— Andrea Blanford (@AndreaABC11) April 18, 2022

El lunes, la familia de Delabra le dijo a ABC11 que sus padres estaban buscando asesoría legal y se negaron a hacer más comentarios.

La empresa Northeast Foods está actualmente cerrada mientras continúa la investigación sobre la muerte de Delabra.

También lee:

· Niña de 3 años resbala y muere al caer desde una cascada de 411 pies en Carolina del Norte

· Hombre estafa a una anciana en Florida y compra 11 guitarras Gibson con su tarjeta de crédito

· Familia de Carolina del Norte abandona a su perro en refugio por pensar que es “gay”