Jorge Ramos se pone “personal” y revela secretos de Eugenio Derbez y otros famosos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sin dejar de lado su trabajo sobre la “nota dura”, el periodista de Univision, Jorge Ramos, se enroló en un nuevo proyecto digital de entrevistas en tono personal y cuya primera temporada será lanzada el 24 de abril por el sistema bajo demanda Vix.

“Ojalá que fuera un alto, pero no lo ha sido. Esto no es en lugar de las noticias, sino además de…”, dijo Ramos en entrevista desde Miami. “Estuve en Ucrania hace un mes y al dejar Ucrania tuve que viajar a Barcelona para entrevistar a Serrat, y a Madrid para entrevistar a Alejandro Sanz, así que en la misma semana me tocó guerra, me tocó Sanz y me tocó Serrat”.

Su respuesta fue a pregunta expresa de por qué sentarse con personajes más apegados al espectáculo –y a la literatura– en este momento, recordando que en 2018 quien escribe entrevistó a Ramos con motivo de su libro “El desafio de un inmigrante latino en la era de Trump”.

“Afortunadamente es además de todo lo que estoy haciendo”, acota. “Lo que esto me permite es conocer a estos personajes en situaciones donde en mi carrera nunca lo podría haber hecho”.

El programa “Algo personal con Jorge Ramos” tiene algunos tintes de política e inmigración, pero Ramos brinda un enfoque sobre la cotidianidad, los miedos, los desafíos de sus 13 entrevistados, algunos de los cuales no fueron revelados.

La serie inicia con el actor mexicano Eugenio Derbez, con quien Ramos explora su ascenso en Hollywood y el reciente triunfo con la película “Coda”, que ganó el Oscar a la Mejor Película.

“Nos parece extraordinario que un mexicano logre un reconocimiento como éste, que la película Coda en la que él participa haya ganado un Oscar… y, además, ya lo verás en el programa, con Eugenio ocurre algo, algo realmente interesante, él me confiesa en algo personal, que muchas personas en México no querían trabajar con él, porque él había sido comediante”.

De inmigrante a inmigrante

El adelanto de la serie, que forma parte de la barra de estrenos del sistema Vix, el cual lanzan en conjunto Televisa y Univisión, muestra a un Jorge Ramos mucho más relajado de lo habitual en televisión, sonriente, bromista.

La primera temporada también incluye conversaciones con Alejandro Sanz, Carlos Vives, Isabel Allende, Javier “Chicharito” Hernández, Joan Manuel Serrat, Mario Vargas Llosa y Sebastián Yatra, además del grupo Maná.

¿Por qué se nota que hay mejor conexión con Derbez?, se le pregunta. Él afirma que no, que con todos los entrevistados se habría logrado una conversación que derivó en lo personal, el objetivo de la serie.

“Es interesante, fíjate… cuando haces una entrevista política casi siempre estás tratando de llegar a un punto controversial, un punto donde el entrevistado se va a romper”, explicó. “En este caso no es la motivación… se trata de llegar a un punto donde haya una conexión, donde tanto él o ella, como yo, nos olvidemos de que hay cámaras y te cuenten algo realmente que los toca, algo realmente personal, desde la muerte, hasta el amor, hasta la idea del fracaso o de éxito… quizás lo que detectas con Eugenio es que los dos somos mexicanos, los dos somos inmigrantes”.

Qué le sorprendió

Ramos reconoce que algunos personajes le sorprendieron por sus respuestas, como el caso de los escritores chilena Isabel Allende y el peruano Vargas Llosa, de quienes destaca estar enamorados a los 80 años.

“Hay dos personas que me llamaron mucho la atención, la posibilidad de hablar con Mario Vargas Llosa y con Isabel Allende”, externó. “Y pensar que a los 80 años están enamorados, esa es una pregunta que me costaba mucho trabajo, cuando hablo con [Andrés Manuel] López Obrador o con el presidente de algún país no le preguntas, ¿está usted enamorado? No es la pregunta que voy hacer… en cambio hablar con Vargas Llosa e Isabel Allende y que te digan que estar enamorado a los 80 es tan intenso, tan importante y tan divertido como enamorarse a los 20, eso es otra cosa”.

El periodista estrella de Univision se reconoce afortunado de entrevistar a personajes como Serrat. “Fue mi banda sonora”, dijo al tiempo que se emocionó escuchar del cantautor explicarle de dónde surgió la canción “Penélope”, aquella con “su bolso de piel marrón”.