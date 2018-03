Jorge Ramos sobre inmigración: “Las cosas se han puesto mucho peor”

Entrevista con el periodista sobre su libro "Stranger. El desafío de un inmigrante latino en la era de Trump"

“Este es mi consejo: desobedezcan. Cuando estén enfrente de alguien que es racista, desobedezcan. Cuando los quieran discriminar, desobedezcan. Cuando les pidan algo que no es justo, desobedezcan… Sin violencia, pero desobedezcan“, esa lista de consejos escribió el periodista Jorge Ramos a sus hijos.

El mensaje podría sorprender a muchos, pero es lo mejor que, afirma, puede recomendarles en un contexto donde los inmigrantes y sus familias son objetivo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La memoria colectiva recordará siempre aquel enfrentamiento de agosto de 2015, cuando el periodista de Univisión cuestionó al entonces aspirante republicano a la Presidencia de los Estados Unidos y como respuesta recibió empujones de guardaespaldas del magnate inmobiliario. ¿Qué ha cambiado desde entonces?, le pregunto.

“Las cosas han empeorado, todo se ha puesto mucho peor. Donald Trump comenzó su campaña atacando a los inmigrantes, llamándonos tráficantes y violadores“, expuso vía telefónica desde Miami. “Ahora desde la Casa Blanca sigue haciendo casi lo mismo, en cada oportunidad que tiene criminaliza a los inmigrantes, dice mentiras sobre nosotros, nos ataca, su plan es sacar a millones de inmigrantes de aquí”.

Ramos enlista los cambios migratorios que ha habido: más detenciones en el primer año de gobierno que en el segundo de Barack Obama; terminar con Permisos de Estancia Temporal (TPS), el final de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), acciones para limitar la inmigración legal.

Un “stranger” en el país

Luego el periodista hace referencia a su último libro, motivo de esta conversación: “Por eso digo en el libro que me siento como un ‘stranger’ (“extranjero”), yo y muchas personas más. Es muy raro que en el país donde llevo 35 años, donde nacieron mis hijos, donde ejerzo el periodismo, de pronto me sienta como un extranjero, pero así es como me siento”.

El volumen titulado “Stranger, el desafío de un inmigrante latino en la era de Trump” es editado por Vintage, en inglés y en español, y ya se encuentra a la venta en librerías físicas y virtuales.

Además del prólogo, el libro cuenta con 20 capítulos que ofrecen una visión completa de la situación de los inmigrantes, indocumentados o no, en EEUU. Cualquiera podría verse reflejado en algún punto de este libro que Ramos concluye con “¡Desobedezcan! (Carta a mis hijos)”, dedicado a sus hijos Paola y Nicolás.

Tras el triunfo del presidente Trump en noviembre 8 de 2016, Ramos publicó en Twitter: “Como periodistas nos equivocamos al no ver el resentimiento que existe, al creer en las encuestas y no hacer las preguntas más duras”. Así lo confirma. ¿Se equivocó al confrontar a Trump en 2015?

“No creo haberme equivocado como periodista, creo que hice lo que tenía que hacer, como periodistas tenemos que compremeternos y darle voz a quienes no la tienen. Quien se equivocó fue Donald Trump al no querer darnos una entrevista y a utilizar a un guardaespaldas para sacarme”, expresó.

Qué debemos hacer

“El miedo y los ‘Dreamers'” es uno de los capítulos del libro, donde se abordan los efectos de una política de persecución exacerbada. ¿Qué deben hacer los inmigrantes?

“Estar más informados, yo creo que hay que tener mucho cuidado, deben proteger a sus familias y evitar ser deportados, con la esperanza de que otro presidente cambie las leyes y legalice 11 millones de indocumentados“, sugiere el periodista. “Hay que estar bien informados de dónde está La Migra, de qué está haciendo… sobrevivir a Trump, ganarle a Trump”.

En medio de esta crisis migratoria en EEUU, los opositores al presidente Trump han puesto sobre la mesa la situación de la primera dama Melania Trump, pero Ramos la defiende, porque ella también es una inmigrante, aunque cree que todos deberían ser tratados como a ella.

“Lo único importante es que Melania es una inmigrante y todos los inmigrantes deben ser tratados igual. Los padres de Melania han sido protegidos, todos deben tener las mismas oportunidades que Melania y sus padres”, apunta, para luego dejar claro: “EEUU es un país que se ha portado generosamente conmigo… yo lo único que pido es que traten a otros inmigrantes igual que a mí”.

Ramos cree que su libro puede resultar desolador, pero no todo es así.

“Lo que (los lectores) van a encontrar es una descripción de cómo EEUU se ha convertido en un país peligroso, hostil para los inmigrantes”, reconoce. “Pero hay un mensaje de optimismo”.