Arcángel rechazó ofrecer conciertos en Venezuela mientras Nicolás Maduro siga en el poder

El reguetonero Arcángel se ha visto envuelto en un blanco de críticas luego que anunciara que no quiere visitar Venezuela para hacer una gira en la mencionada nación. Sin embargo, el cantante dejó bastante claro el motivo por el cual no visitará por el momento el país.

La controversia inició el pasado martes 19 de abril cuando grabó un video en el cual manifestó que no visitará el país sudamericano mientras Nicolás Maduro siga siendo el presidente de la nación, pues para él no es posible presentar un show donde hay alguien en el poder que tiene a los venezolanos “pasando trabajo”.

“Esto es para la gente de Venezuela, les voy a decir algo… a los promotores de Venezuela y eso. Ya yo fui bien claro y dije que hasta que no saliera ese hombre de allí, yo no iba a ir pa’ allá, porque… entiende tienen a uno de… los países favoritos de uno pasando trabajo y eso y yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas”, manifestó el cantante del género urbano.

Austin Agustín Santos, mejor conocido como Arcángel les dijo a los promotores que se encuentran en Venezuela que por favor no lo sigan llamando porque de ninguna manera va a aceptar ofrecer un espectáculo, pues sus condiciones estaban bastante claras. Agregó que tampoco querrá dinero debido a que cuando vuelva a ir será completamente gratuito con tal de darle alegría a cientos de venezolanos.

“Dejen de estar llamándome ofreciendo dinero, que yo no voy a ir pa’ allá. Sabe lo que te digo, yo lo dije, la primera vez que yo vaya pa’ Venezuela va a ser de gratis. No voy a cobrar un peso, no me interesa un centavo, pero voy a dar alegría de veldad a un pueblo libre”, aseguró el puertorriqueño en el audiovisual.

Omar Enrique tildó a Arcángel de “ridículo”

El cantante venezolano Omar Enrique catalogó al reguetonero de ridículo y estúpido luego que dijera que no asistirá a Venezuela por las condiciones antes mencionadas.

“Saludos a todos los que me ven en las redes sociales. El cantante puertorriqueño Arcángel, hermano te voy a decir algo de corazón. Tú eres un ridículo, aquí en Venezuela nadie está pendiente de ti, ni nadie quiere saber de ti, ni nadie te anda buscando, ni tú eres una necesidad para el pueblo venezolano. Eres un ridículo, un estúpido. O sea, de verdad da pena ajena que tú grabes eso”, le dijo el venezolano.

Posteriormente, Arcángel le respondió y por ello grabó un video en el que le pregunta que cuál es el tipo de merengue que canta, al mismo tiempo que le dijo que no sabía de dónde era ese género musical del que el se hace llamar 'príncipe'.

