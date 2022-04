La foto de Luis Miguel junto a Hanna Jaff que desata rumores de que “El Sol” festejó su cumpleaños con la socialité

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luis Miguel habría celebrado su cumpleaños 52 en compañía de la socialité Hanna Jaff.

Eso se deduce luego de que la joven posteó en redes sociales un agradecimiento muy especial al intérprete.

“¡Feliz cumpleaños Luis Miguel! Eres una gran persona, amigo e icono. Gracias por tanto“, escribió Jaff, de 35 años, junto a una imagen al lado de “El Sol” en el balcón de lo que sería un restaurante, de noche.

Hanna Jasmin Jaff Bosdet, nacida en California en el seno de una familia adinerada de raíces mexicanas y kurdas, se crió en Tijuana.

Ya había sido relacionada con el ídolo hace cinco años, cuando coincidieron en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde se conocieron. Por esas fechas se divulgó que ella había tenido un romance poco antes con Cristian Castro.

Asimismo, contrajo matrimonio con Harry Roper-Curzon, primo de las princesas Eugenia y Beatriz de York, pero luego de 16 meses se separaron en forma polémica, entre acusaciones de racismo, violencia doméstica y chantajes.

La empresaria y filántropa encabeza la Jaff Foundation for Education, que contribuye a la escolarización de niños sin recursos. Promueve una marca solidaria de ropa, We Are One, cuyos beneficios se invierten en la lucha contra la discriminación. También trabajó en el CEN del PRI y participó en el docurreality de Netflix Made in Mexico.

¿Habrá romance en puerta?

