Ninel Conde en exclusiva nos confiesa que fue a ver a Bad Bunny para ser como él

Exclusiva

Ninel Conde ganó la quinta gala de ‘Tu Cara Me Suena 2’ interpretando a Bad Bunny. Y al finalizar el show nos contó su gran secreto en exclusiva: fue a ver a Bad Bunny para ser lo más parecido a él.

También habla por primera vez de su ‘enojó’ cuando perdió al interpretar a Selena Quintanilla.

Recordemos que en la tercera gala se metió en la piel de su ídola, Selena, pero los jueces: Angélica Vale, Charytín Goyco, Víctor Manuelle y Eden Muñoz, los cuatro coincidieron en darle la calificación más baja, y en pantalla se vio como estaba con actitud de enojo, escribiendo en el celular y hasta sacándole fotos a la tabla.

Ninel Conde es Selena Quintanilla. Foto: TelevisaUnivision

Hablamos en exclusiva de eso, y de su maravillosa creación de Bad Bunny, y hasta nos contó que fue a verlo en concierto para sacar todos los tips que necesitaba para ser la ‘Coneja Mala’.

Ninel, que gran triunfo con un personaje que fue todo un desafío

Ninel Conde: Totalmente, fue una sorpresa para mí, un personaje que cuando lo vi yo dije: “Oh My Good, ¿quién podrá defenderme?”… La verdad es que cuando tienes un reto en frente es cuando sacas tu parte como más, tú resiliencia de decir, lo tengo que sacar, y es cuando pones más empeño en sacarlo y curiosamente un día antes de la gala, me invitaron a ver a Bad Bunny en vivo, y bueno yo creo que fue también, todo se dio de una manera armoniosa.

-¿Cómo fue preparar este personaje a Bad Bunny, uno de los más difíciles de construir en la temporada?

Ninel Conde: Fue con ayuda de los coaches y obviamente estudiarlo… Ya llevaba yo varias viendo cómo es el funcionamiento para lograr tener ciertos matices de otros artistas, cosa que pues yo nunca había hecho ni nada, yo siempre lo digo, no soy imitadora, yo soy performance, y así que presto lo que yo sé hacer, pero aquí nos han enseñado ciertas cosas, ciertos detalles, que en los detalles se hace la diferencia, aunque uno no creyera, cómo pronuncian las vocales, como los acentos, de dónde son, es toda una gama de cosas que uno a veces ni pasan por tu cabeza cuando ves un artista, pero ya cuando lo tienes que interpretar, sí todo eso lo vas aplicando, y los coaches son una maravilla, te van ayudando, te van diciendo cómo hacer, dónde colocar la voz, cómo hacer la boca y escuchándolo y estudiándolo, viéndolo en entrevistas… Uno se informa cada semana de los personajes, de verlos no nada más el video que te dan, sino también en otros conciertos en vivo, entrevistas, ya te vuelves un investigador del personaje que es una cosa loca.

-¿Cuál fue el desafio mayor en la creación de Bad Bunny?

Ninel Conde: La expresión corporal de hombre, como los movimientos, el caminar, el bailar como hombre, y la voz obviamente, su voz que es muy engolada, muy característica, y que con un timbre de voz de mujer puedas dar un color de voz de un hombre, y más como el color de Bad Bunny que es tan conocido por todo el mundo.

Ninel Conde es Bad Bunny. Foto: TelevisaUnivision

-¿Qué sentiste cuando viste que tú eras la ganadora?

Ninel Conde: Mucha emoción porque de hecho los puntos también vinieron de mis compañeros, eso fue un abrazo muy humano a mi corazón, después de semanas, todos estamos ya pues súper casados porque esto demandante y es muy desgastante emocionalmente, entonces fue un abrazo muy lindo por parte de ellos, por parte de, sobre todo de Dios que todos los días me encomendaba a él. A parte de este proyecto tan hermoso tengo muchas actividades, como cantante, como cosas personales, viajes, tengo cosas en México, y de pronto me toca viajar en la semana y regreso en los vuelos de la madrugada y es muy cansado, entonces todas las emociones están a flor de piel.

–¿Qué aprendiste de tu paso por ‘Tu Cara Me Suena’?

Ninel Conde: A imitar artistas (risas) punto número 1, y 2 que yo creo que los desafíos te empujan a sacar lo mejor de ti, que no debes confiarte, no debes caer en una zona de confort porque puedes aprender y crecer siempre, y no dejamos de aprender en esta carrera, yo creo que las tablas que te da el escenario, en mi caso que tengo 24 años de carrera, no dejas de aprender pero esas herramientas las puedes seguir utilizando en cada proyecto como las traigo yo a este proyecto, pero sigo aprendiendo y preparándome para cosas nuevas.

-En las primeras parecía que no encontrabas qué era ‘Tu Cara Me Suena’, incluso en una gala te vimos enojada cuando hiciste a Selena, y sacaste el teléfono, ¿qué era lo que pasaba contigo?

Ninel Conde: Bueno eso es una percepción tal vez tuya o de alguien más, porque al sacar un teléfono no significa que uno este enojado, como te repito, como persona, como mujer, como mamá, como profesionista tengo muchas cosas en mi cabeza y me llegan muchísimos mensajes, me llegan muchísimos correos, y son cosas que uno en cualquier momento o en cualquier descanso, porque esos pantallazos son de descansos, uno tiene que atender sus cosas, y no siempre es lo que sucede alrededor, entonces no se hagan sus historias o háganselas si quieren, si les vende, pero al final del día, como yo te repito, tengo un montón de cosas y evidentemente hay días buenos y hay días muy buenos y hay días no tan buenos, que nos pasan ciertas cosas en la vida, como a ti, como a mí, como a ella, como a él, nos pasan cosas y somos humanos y mal haríamos sino sintiéramos.

-¿Pero estabas o no enojada?

Ninel Conde: No sé de qué momento me hablas.

-Me refiero a después de que los jueces te pusieron los 3, la puntuación más baja cuando hiciste a Selana.

Ninel Conde: ¡Ay por favor! Me voy a enojar, imagínate, no imagínate, me enojaría sino me llega mi cheque, pero yo estoy feliz, trabajando, facturando y divirtiéndome, creciendo y aprendiendo.

-¿Qué te llevas del show?

Ninel Conde: ¿Qué me llevo? Mucho aprendizaje, nuevo amigos y una gran historia que contarle a mi familia y a mis nietos.

-Llega la gala final,¿sientes que eres ganadora?

Ninel Conde: Totalmente ganando como siempre.

MIRA A ENTREVISTA COMPLETA A NINEL CONDE EN VIDEO: