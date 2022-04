Venus Williams tiene en su habitación una lámpara de mesa valorada en $1,500 dólares

Si algo es seguro es que Venus Williams ha logrado reunir una enorme fortuna gracias a su gran desempeño en el tenis. Es por esto que no es de extrañar que tenga propiedades millonarias de las cuales hacer alarde.

Recientemente la tenista de fama mundial reveló a la revista ‘Domino’ algunos elementos imprescindibles para ella a la hora de dormir. Muchas de ellos son millonarios.

Esta entrevista se realizó aprovechando el lanzamiento de una nueva línea de colchones de GhostBed junto a Williams. Al momento de diseñar la línea, la tenista hizo énfasis en lograr que el colchón fuera ideal para el descanso de los padres que día a día acompañan a sus hijos a ser el futuro.

Además de contar orgullosa todos los aspectos que destacan en la colección, Williams enumeró otros elementos que la acompañan a la hora de dormir.

El primer paso para antes de dormir en tomar una bebida marca Beam, la cual tiene costos desde los $68 dólares hasta más de $100 dólares.

Otro elemento importante son las sábanas de bambú, las cuales según Williams se pueden encontrar a diferentes precios. Confiesa que estas sábanas no solo están en la habitación principal de su hogar, sino también en las habitaciones para invitados.

Y aunque todo tiene precios bastante elevados para los que no son estrellas del tenis, el elementos más costoso de su habitación es una lámpara Linden de Kelly Wearstler, la cual está valorada en $1,500 dólares, aunque actualmente tiene un precio de $1,029 dólares.

