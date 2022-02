Recuerda la mansión que Serena Williams tiene en Miami

La tenista Serena Williams, considerada la mejor de la historia del tenis, tiene una historia digna de película. Y es por eso el éxito de “King Richard” (“El método Williams”).

Esta película, protagonizada por Will Smith, cuenta el plan que tuvo el padre de Serena y Venus Williams para convertirlas en las más importantes tenistas del mundo. Lo logró. Y es por eso que el film es uno de los favoritos en la temporada de premios, incluyendo la nominación a Mejor Película en los premios Oscar.

De vivir en una humilde casa en California con pocos recursos para mantener a toda la familia, ahora Serena vive en una gran mansión al norte de Miami, Florida, la cual ha presumido en varias oportunidades, siendo una de ellas para la revista especializada Architectural Digest.

Las cámaras visitaron la mansión de Williams durante pleno confinamiento por la pandemia, lo mejor de esta propiedad en que está frente al mar y al mismo tiempo está ubicada muy cerca de su hermana Venus y de sus padres.

La cercanía con su hermana era importante, pues desde pequeñas, y con solo un año de diferencia de edad, estuvieron juntas. Cuando comenzaron a ganar torneos y viajar por el mundo siempre lo hicieron juntas, viendo juntas en diferentes partes de los Estados Unidos y del mundo.

La propiedad tiene una extensión de 14,500 pies cuadrados que fueron completamente transformados en el hogar que Williams siempre soñó y que comparte con su hija y con su esposo Alexis Ohanian.

En redes sociales también se puede ver cómo la familia disfrutar de los diferentes espacios del lugar. View this post on Instagram A post shared by Serena Williams (@serenawilliams)

También te puede interesar:

– ‘El método Williams’: La historia de las exitosas hermanas Venus y Serena Williams llega a la gran pantalla protagonizada por Will Smith

– Marido de Serena Williams sale en su defensa tras las críticas de Ion Tiriac hacia su peso y su edad