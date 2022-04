Lluvia de goles en Etihad: Manchester City fue más y venció en un partidazo al Real Madrid por las semifinales de Champions League [Videos]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Manchester City y el Real Madrid se batieron este martes en un partidazo celebrado en el Etihad Stadium de Manchester y los Ciudadanos fueron más, al vencer a los españoles 4-3 y obtener una mínima ventaja de cara al partido de vuelta en España.

En un partido que tuvo muchos goles y emociones, los dirigidos por Pep Guardiola decidieron ir a por todas e intentar encaminar la eliminatoria desde el pitazo inicial, demostrando que la clave sería pegar primero.

Y así fue porque ni dos minutos en el cronómetro y ya el City estaba arriba en el marcador por el de siempre, el jugador más incisivo de los ‘ciudadanos’: Kevin De Bruyne. Y es que la pasividad defensiva del Madrid permitió una internada de Mahrez y un centro calcado para que el belga rematara de cabeza y sentenciara el 1-0.

THE PASS FROM MAHREZ. THE FINISH FROM KDB.

95 seconds in, Manchester City score the fastest goal in a #UCL semi-final. 🔥 pic.twitter.com/sTCu9KzhDF — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 26, 2022

Como el Real Madrid no respondía los ingleses llegaron rápidamente al segundo gol gracias a Gabriel Jesús; aprovechó un despiste de Militao y tras girarse definió cruzado para el 2-0 al 10′.

Five goals in three days. Gabby Jesus cannot be stopped. ⚡️ pic.twitter.com/dqaxTcnhXZ— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 26, 2022

Estar abajo por dos goles hizo que los Merengues con muy poco hicieran mucho y antes de la media hora, un centro de Mendy fue empalmado por el de siempre, Karim Benzema, para reducir la desventaja y meter al Madrid en el compromiso. KING KARIM SCORES HIS 40TH GOAL OF THE SEASON ON HIS 600TH REAL APPEARANCE. 👑 pic.twitter.com/lii5qWEPLg— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 26, 2022

Para la segunda mitad, los tantos siguieron cayendo pero especialmente un gol de otro partido de Foden tras centro de Fernandinho (que entró por el lesionado Stones en el primer tiempo) fue el que adelantó nuevamente 3-1 al Manchester City al 53′. Fernandinho steals it, plays the one-two and puts it on a plate for Phil Foden. 💥 pic.twitter.com/0wYkFqkhqK— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 26, 2022

Parecía difícil que el Real Madrid reaccionara nuevamente pero casi instantáneamente tras una corrida de Vinicius Jr. de más de 66 yardas con balón dominado para definir ante la mirada pasiva de Ederson y Rubén Días, que no pudieron lograr el corte del balón. The turn. The run. The finish!

Magical from Vini Jr. 🎩 pic.twitter.com/UytIrCpelX— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 26, 2022

Con ambos equipos encimados al ataque y poco preocupados en defensa el aumento del marcador pudo darse en reiteradas ocasiones como un remate de Mahrez que se estrelló en el poste y Carvajal terminó despejando en la línea o una ocasión de cabeza de Alaba que pasó a centímetros del vertical izquierdo del portero local.

Cuando el juego había bajado las revoluciones llegó una jugada polémica que terminó en un golazo de Bernardo Silva luego que el árbitro se llevara el pito a la boca pero no culminara por sentenciar una falta de Kroos sobre Zinchenko; el portugués no dudó en seguir la jugada ante la congelada defensa Blanca y con un zurdazo dejó al 74′ sin reacción a Courtois. BERNARDO SILVA HIT THAT. 😳 pic.twitter.com/orJkSRtxTa— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 26, 2022

Pero el Madrid no se iba a conformar con un 4-2 y nuevamente Benzema apareció para picar la pelota ante Ederson al 85′ y cambiar por gol un tiro penal tras una mano previa. BENZEMA. ICE. COLD. 🥶 pic.twitter.com/T6l2dnENIq— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 26, 2022

De esta manera, Manchester City toma la delantera en las semifinales de la Champions League y ahora todo quedará definido para el encuentro de vuelta que se jugará el próximo 4 de mayo en el estadio Santiago Bernabéu.

