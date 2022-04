Las sensuales parejas de los jugadores del Real Madrid [Fotos]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Detrás de todo deportista hay grandes mujeres que los acompañan y los impulsan a vivir sus sueños. En el Real Madrid varias de esas parejas que se poyan mutuamente en esa constante lucha para ser mejores y aquí realizamos un resumen de algunas de ellas.

Karoline Lima (pareja de Eder Militao)

Esta hermosa modelo e influencer brasileña fue novia de Neymar hacer varios años y tras la Copa América del 2021 tanto ella como Éder Militao oficializaron su relación, subiendo fotos juntos.

Militao estuvo un tiempo sin novia tras romper con Larissa Maurina. Con Karoline Lima la cosa fue tan en serio que ella se fue a vivir con él a Madrid y está esperando un hijo del defensore central del club merengue.

Sandra Garal (novia de Marco Asensio)

Sandra es diseñasora y ha formado junto a Marco Asensio una de las relaciones más estable en el mundo del fútbol. Tenian tiempo saliendo, pero no fue hasta el año pasado que ambos confirmaron su noviazgo en medio de la noda de Sergio Ramos y Pilar Rubio el 15 de junio de 2021. View this post on Instagram A post shared by Sandra Garal 🖤 (@ssandragaral)

Sandra se formó en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, es amante a la poesía y tiene 28 años de edad. Trabajaba como camarera cuando conoció a Marco. View this post on Instagram A post shared by Sandra Garal 🖤 (@ssandragaral)

Mishel Gerzig (pareja de Thibaut Courtois)

Ella nació hace 24 años en Eilat, al sur de Israel. Sus padres son oriundos de Suberia y emigraron antes de nacer Mishel. A los 16 años firmó con una agencia internacional de modelaje, se pagó sus estudios con el dinero que ganaba, hizo el servicio militar en su país y creció en el mundo del modelaje. View this post on Instagram A post shared by Thibaut Courtois (@thibautcourtois)

En 2021 confirmó su relación con el guardameta belga Thibaut Courtois y se ha vuelto todavía más famosa en Europa. View this post on Instagram A post shared by Mishel Gerzig (@mishelgerzig)

Mina Bonino (pareja de Fede Valverde)

Bonino es una periodista argentina que dejó todo por amor, un contrato de televisión y su carrera en los medios. Conoció a Fede Valverde en 2018 y de ahí en adelante empezó una historia de amor que está reflejada en Benicio, el pequeño hijo que tienen juntos.

Ya han vivido grandes momentos juntos como la clasificación de Uruguay al Mundial. Mina es fanática de River y defiende a su marido a capa y espada en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Mina Bonino (@minabonino)

Chloé de Launay (pareja de Karim Benzema

Desde que Karim Benzema llegó al Real Madrid en 2009, lo hizo junto a la joven enfermera Chloé. Con ella tuvo su primera hija: Mélia Benzema, que nació en febrero de 2014. Luego esta parejita se separó y Benzema tuvo relaciones cortas con Rihanna, Marta Riesco que es reportera de Telecinco y Samira Jalil. View this post on Instagram A post shared by Chloé De Launay ✨ (@chloe_de_launay)

Ahora decidieron darse una segunda y definitiva oportunidad. Ya han posado juntos, dando muestras de su regreso. Karim tuvo otro hijo, que no es con Chloé. View this post on Instagram A post shared by Chloé De Launay ✨ (@chloe_de_launay)

Anna Mariana (esposa de Casemiro) View this post on Instagram A post shared by ✨Anna Mariana Casemiro (@annamarianacasemiro) View this post on Instagram A post shared by Casemiro (@casemiro)

Clarice Alves (esposa de Marcelo) View this post on Instagram A post shared by Marcelo Vieira (@marcelotwelve) View this post on Instagram A post shared by Clarice Alves (@claricealves)

